Tradicional “Bazar dos Dois Reais” inicia nesta sexta-feira em Mafra

Será realizado a partir dia 08 (sexta-feira) até o dia 11 de outubro, na sede do Projeto Circo Social, situado a Rua São João, nº 178, a 100 metros do Detran e Delegacia Regional em Mafra, o grande Bazar dos Dois Reais com inúmeras opções de roupas, calçados e utilidades domésticas com o preço único de R$ 2,00 a peça. O bazar contará ainda com móveis, eletrodomésticos, antiguidades e artigos em geral a preços imperdíveis.

O horário de atendimento será das 08h às 17h, com reposição diária dos itens para venda.

Compareça e economize! A renda do bazar será destinada à ação beneficente “Dia das Crianças Solidário” do Circo Social, que tem estimativa de atender em torno de 1.000 crianças de Riomafra em mais de 15 comunidades.

Serão seguidos todos os protocolos de prevenção ao Covid-19. Os visitantes precisam utilizar máscara de proteção facial, respeitar o distanciamento social e higienizar as mãos com álcool gel disponível no local.

Para evitar aglomerações o Bazar dos Dois Reais contará com cinco ambientes diferentes e separados (feminino, masculino, infantil, setor com artigos em geral e setor com móveis e eletrodomésticos), que terão reposição diária para maior conforto e apreciação dos visitantes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (47) 3271-9035 (ligação local para Mafra) ou pelo WhatsApp 47 98496 1539.