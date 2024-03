Vem aí o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Mafra

A Prefeitura de Mafra, através do Departamento Municipal de Esportes, convida a população para prestigiar os jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Campo.  Ao todo serão 10 equipes participantes disputando o título do campeonato, na Série A:  América Riomafra, Butuca FC, Coeio Futebol Clube/Milcolor, Posto Mallon, Santa Cruz, Torino Futebol Clube, Olímpicos, Dynamo FC, Vasco Bela Vista e Cruzeiro FC.A 1ª rodada será no próximo dia 17, no Estádio Municipal Alfredo Herbst, com jogos às 9h30, 13h30 e 15h30, conforme tabela abaixo:

Horário Equipe   Equipe 09:30 Santa Cruz X Olímpicos 13:30 Vasco Bela Vista X Torino FC 15:30 América Riomafra X Coeio/Milcolor