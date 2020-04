Acidente com veículo e caminhão na ponte da Usina São Lourenço

1 de 2

Na manhã desta segunda-feira (06/04), por volta das 09 horas a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocaram até a rodovia da BR-280, mas precisamente em cima da ponte da Usina São Lourenço, para atender um acidente de trânsito, envolvendo um veículo e dois caminhões.

No local os bombeiros depararam com o veículo Renault Sandero, placas de Canoinhas, tinha como passageiras duas femininas. A condutora de 38 anos de idade foi encontrada a margem da rodovia estava consciente e orientada e com os sinais vitais, com ferimento na face (região inferior da boca). A passageira não apresentava lesões aparentes e ambas assinaram a ficha de recusa de encaminhamento ao hospital.

O motorista do caminhão Volkswagen de 31 anos de idade, placas de Mafra, nada sofreu e permaneceu no local para prestar esclarecimento a Policia Rodoviária Federal. O motorista do outro caminhão fugiu do local, sem prestar esclarecimento.