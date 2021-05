Acidente de trânsito envolvendo automóvel e motocicleta no Centro de Mafra

Por volta das 13h50 desta terça-feira (04), as Guarnições das viaturas ASU-467 e AR-47 deslocaram até a Rua Jorge Lacerda, esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto, Centro, para atender acidente de trânsito no qual envolveram-se o veículo Jeep de Placas (Mercosul) conduzido pela feminina de 51 anos, a qual nada sofreu, permanecendo no local; e o outro veículo uma Motocicleta Honda CG de Placa (Mercosul) conduzida pelo masculino de 23 anos.

No local o condutor da motocicleta estava deambulando, consciente, orientado e sinais vitais estáveis. Não apresentava nenhuma lesão/escoriação aparente, assinou termo de recusa e após atendimento permaneceu no local aguardando a Policia Militar.

