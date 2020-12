Acidente de trânsito no bairro Restinga

Por volta das 14h17 de hoje as guarnições do ASU-467 e AR-47 do Corpo de Bombeiros de Mafra foram acionadas para atenderem ao acidente de trânsito na Rua José Frosch, Bairro Restinga, envolvendo os veículos Fiat Siena de Mafra, tendo como condutor um masculino de 70 anos, qual nada sofreu, permanecendo no local para providências necessárias e a motocicleta Honda Titan de Mafra, conduzida por uma feminina de 39 anos, que encontrava-se em decúbito lateral esquerdo, estando consciente e orientada, com fratura exposta no membro inferior direito (terço distal), suspeita de fratura no membro inferior direito (terço medial), edema na região occipital do crânio e escoriações pelo corpo.

Após atendimento pré hospitalar foi conduzida ao Hospital São Vicente de Paulo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -