Foi flagrado furtado residência na Vila Nova e fugiu pela janela

Na noite desta sexta-feira (18/1), por volta das 20 horas, um homem ao chegar à residencia de sua mãe na Rua Ferroviário Hercílio Castro de Oliveira no bairro da Vila Nova, deparou com um elemento no interior da mesma, furtando gêneros alimentícios, utensílios domésticos e eletrônicos.

O elemento já havia enchido duas mochilas e ao ser flagrado, acabou fugindo pela janela dos fundos da residencia em direção a um matagal, deixando todos os produtos do furto.

A Policia Militar de Mafra foi acionada e realizou rondas, mas nenhum suspeito foi localizado e a vitima foi orientada.