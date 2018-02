Homens armados assaltam caminhoneiro na localidade de Rio Preto

Compartilhar no Facebook

Na última sexta-feira por voltas das 16h30min a Policia Militar de Mafra, foi solicitada para comparecer na BR-280 na localidade de Rio Preto, para prestar atendimento a roubo contra um caminhoneiro.

No local em contato com a vitima a mesma relatou, que estacionou seu caminhão aos fundos do restaurante, quando foi surpreendido por dois homens armados que teriam o rendido.

Os assaltantes o forçaram a seguir com o caminhão até uma plantação de pinus. Os elementos de posse de arma de fogo, o obrigaram a entregar todo o dinheiro, que estava no caminhão, cerca de seis mil reais e fugiram do local.