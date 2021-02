Indústria catarinense registra terceira maior alta do país em dezembro, aponta IBGE

A produção industrial em Santa Catarina continua avançando acima da média nacional e aparece entre as maiores altas do país. Em dezembro, na série sem ajuste sazonal, a setor no estado cresceu 18,7% na comparação com o mesmo mês de 2019. O resultado é o terceiro maior entre os 15 locais pesquisados pelo IBGE, atrás apenas do Rio Grande do Sul (19,7%) e Paraná (18,9%), enquanto a média nacional cresceu 8,2%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 09.

“Nosso objetivo é incentivar ainda mais o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Por isso, nesta semana lançamos o Invest SC, para fomentar novos investimentos e negócios em Santa Catarina. Assim, iremos gerar mais emprego e renda aos catarinenses em todas as regiões e segmentos”, reforça o governador Carlos Moisés.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O crescimento da indústria catarinense em dezembro foi maior do que o registrado em outubro (7,5%) e novembro (10,9%) de 2020.

Oitavo mês consecutivo de crescimento

A pesquisa do IBGE apontou ainda que 11 dos 15 locais pesquisados tiveram aumento na produção industrial de novembro para dezembro, na série com ajuste sazonal. Em Santa Catarina, a expansão foi de 2,4%, acima da média do país (0,9%). Esse é o oitavo mês consecutivo com variação positiva no estado.

“A força da indústria catarinense e a sua relevância no cenário nacional mostram a pujança de Santa Catarina. Nosso foco é trabalhar arduamente para fortalecer a segurança jurídica para quem quer empreender e gerar oportunidades e dignidade à população”, enfatiza o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon

Média móvel trimestral

Em relação ao índice de média móvel trimestral, a indústria brasileira mostrou expansão de 1% no trimestre encerrado em dezembro de 2020. Santa Catarina se destacou entre os locais pesquisados, com o maior avanço do país, de 2,7%. Seguida por Paraná (2,5%), Ceará (2,4%), Rio Grande do Sul (1,9%) e Região Nordeste (1,8%).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -