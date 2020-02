3ª Gincana da Família reúne 12 duplas em tarde de lazer

Domingo foi dia de reunir a família e os amigos e se divertir, concorrendo a prêmios na Praça da Bíblia. A 3ª Gincana da Família de Quitandinha reuniu 12 duplas: casais, irmãos, primos, mães e filhos e até amigos que participaram da competição. Organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, com apoio da Adesqui, a Gincana contou com corrida de saco, transferência de bolinha de pingue-pongue em cabos de vassoura e corda, corrida em carrinho de mão entre outras brincadeiras.

As duplas vencedoras seriam aquelas que completassem todas as provas em menos tempo. Em 1º lugar, ficaram as amigas Auwany e Esthefany, que levaram 1 pizza grande e 1 torre de chopp da Camargo Lanches. A dupla Joice e Matheus levou 1 pizza e 1 torre de chopp da Pizzaria do Vini, no 2º lugar. Em 3º, ficaram Gislaine e Mariana, que levaram 1 torre Brahma e uma porção de batatas do Pepe’s Bar. Em 4º lugar, Matheus e Eduarda levaram 2 lanches do AKF Container. Em 5º, Júlia e Fran ganharam 2 pizzas no cone salgadas e mais 2 doces, do Donattelos.

Para o gerente de Esporte, Aguinaldo Gabardo, o evento foi um sucesso: “A previsão era de chuva forte, mas Deus ajudou e teve só uma chuvinha bem fraca. A gente brinca que em evento da Prefeita Maria Julia, tá pra chover, mas nunca chove. O pessoal foi chegando aos poucos e conseguimos superar o número de participações da última edição. Agradeço a todos!”, diz.

A Prefeita Maria Julia agradece ainda aos patrocinadores que garantiram os prêmios: “Sem a ajuda dos patrocinadores, dificilmente as pessoas iriam participar. Então agradecemos pela parceria de sempre dos comércios com a Prefeitura, que garantiram esses bons prêmios para os ganhadores”, ressalta.