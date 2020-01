Cooperativa Bom Jesus pretende modernizar em 2020

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 24/01/2020

De acordo com o gerente Marcio Déda, a intenção da Bom Jesus, nesse ano, é ampliar e modernizar seu espaço, para melhor atender aos cooperados

Na última segunda-feira (20), a prefeita Maria Julia participou da pré-assembleia da Cooperativa Bom Jesus, realizada na unidade 5. A reunião tratou de assuntos a serem melhor abordados na Assembleia que será no próximo sábado, 25, como a prestação de contas da cooperativa e mudanças que devem ser feitas em 2020.

De acordo com o gerente Marcio Déda, a intenção da Bom Jesus, nesse ano, é ampliar e modernizar seu espaço, para melhor atender aos cooperados. A reunião foi realizada pelo Diretor Presidente da Bom Jesus, Luiz Roberto Baggio, e o Diretor Secretário, Marcelo Luís Kosinski. Foram convidados a prefeita, cooperados e também representantes do Banco Sicredi, parceiro da cooperativa e dos produtores do município.

A prefeita Maria Julia aproveitou para agradecer ao trabalho da Bom Jesus e também do Sicredi: “O Baggio, o Marcelo, o pessoal do Sicredi são muito parceiros do município. O nosso produtor precisa de ajuda e, nisso, a cooperativa e o banco sempre estão dispostos a ajudar. Agradeço a todos e desejo que em 2020 eles consigam modernizar o espaço pra atender ainda melhor o povo de Quitandinha”, deseja.