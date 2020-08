Fase presencial do alistamento militar acontece na próxima quarta em Quitandinha

A Comissão de Seleção do 15º Grupo de Artilharia de Campanha Auto Propulsado (15º GACAP) da Lapa estará em Quitandinha na próxima quarta feira para realizar a fase presencial do Alistamento Militar obrigatório deste ano. A seleção dos conscritos acontecerá no Ginásio de Esportes de Quitandinha, no dia 02 de Setembro, a partir das 07h da manhã.

Neste dia, os jovens que completam 18 anos em 2020 e que efetuaram os seus respectivos alistamentos pela internet passarão por entrevista, exames médicos, odontológicos e oftalmológicos, além de um teste de esforço físico ministrado pelos oficiais. Para mais informações o telefone da Junta Militar de Quitandinha é (041) 3623-1185.