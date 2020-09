Partidos políticos de Quitandinha começam suas convenções para escolherem seus candidatos

Os partidos tem de 31/8 a 16/9 para realizarem suas convenções eleitorais para a escolha de candidatos à prefeito, vice e vereadores, bem como deliberar sobre coligações.

Pelas informações e editais já publicados, as convenções serão realizadas em grupos de partidos, baseado nas prováveis coligações à Prefeito, nos mesmos locais e horários.

Na noite de sexta-feira (4/9), o CIDADANIA presidido pelo dr. Luis Henrique Lemos e o SOLIDARIEDADE, presidido por Lucas Ribas vão oficializar as candidaturas do dr. Luis Dentista e Gilson Ribas a prefeito e vice-prefeito.

Na tarde de domingo (6/9) o PRTB presidido por Antonio Sérgio dos Santos e o DC presidido por Dinaldo Damas e o PROS presidido por José Ribeiro de Moura farão suas convenções que deve homologar Zé Quirera como candidato à prefeito, ainda sem definição do candidato a vice-prefeito devendo ficar entre Carlinhos Moura ou Paulão do Feijão.

Na noite de 11/9 o PSL, presidido por Charles Lipinski e o PP presidido por José Ribeiro fazem suas convenções para definir seu candidato à prefeito com tendência à Charles Lipinski, com Paulinho Locutor ou Amir Lemos de candidato à vice.

E no último dia previsto pela lei, na manhã de domingo 16/9, no mesmo local e horário reúnem-se o PSD presidido pela prefeita Maria Julia, o PDT presidido por Daniel Andrade, o REPUBLICANOS comandado pelo vice-prefeito Osmar Ribas, o MDB de Marcos Leal (BOCA), o PSB presidido por Karina Ribas e o PODEMOS de Emerson Karasawa, para sacramentar a união dos grupos da prefeita Maria Julia e do ex-prefeito Neco Prado, podendo, segundo informações, homologar as candidatura dos ex-prefeitos Neco Prado e Márcio Rato a prefeito e vice, respectivamente.

Os partidos também estarão definindo suas chapas à vereador, cada partido isoladamente, como manda as novas regras eleitorais.

A expectativa é que a eleição de 15 de Novembro seja disputada por 4 chapas a prefeito/vice e 12 chapas à vereador, obviamente que, como em qualquer eleição, poderemos ter algumas surpresas de última hora.

