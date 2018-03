ACIRN promoveu em parceria com o Canal C e a UniOpet a palestra “Administração do Tempo”

Cerca de 150 pessoas assistiram o palestrante, professor Adriano Kelina, explicar com muita desenvoltura como usar ferramentas de Tecnologia de Informação (TI) e sua integração do tempo, compromissos e urgências

Hoje em dia uma das coisas que mais ouvimos das pessoas é: estou em uma correria, o tempo voa, não tenho tempo, será que vai dar tempo… em fim, estamos sempre no limite “tentando nos virar nos 30” para conseguirmos dar conta das tantas atribuições do dia a dia.

E, para ajudar a administrar esse tão pouco tempo que temos a Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN) promoveu em parceira com o Canal C e o Centro Universitário UniOpet, na noite desta terça-feira (27), no auditório do Sesi de Rio Negro, a palestra “Administração do Tempo”.

Cerca de 150 pessoas assistiram o palestrante, professor Adriano Kelina, explicar com muita desenvoltura como usar ferramentas de Tecnologia de Informação (TI) e sua integração do tempo, compromissos e urgências.

O ingresso era um um quilo de alimento não perecível que serão doados a instituições de Rio Negro.