Ações para o combate à Dengue são constantes em Rio Negro

As ações para o combate à Dengue ocorrem durante todo o ano no município de Rio Negro. Equipes da saúde, meio ambiente e da Defesa Civil realizam visitas técnicas constantes em diversos locais com foco na prevenção. Nas unidades escolares os alunos também aprendem desde cedo sobre a importância da prevenção.

A população também pode fazer a sua parte durante todo o ano. Prevenir é a melhor forma de evitar a Dengue, além da Zika e Chikungunya, que também são transmitidas pelo mesmo mosquito.

Além de manter os cuidados, todo cidadão que souber de algum local que não esteja observando as orientações de prevenção pode fazer uma denúncia à Vigilância em Saúde de Rio Negro. O contato pode ser feito através dos telefones 3643-7763 e 3642-6994.

Também é possível realizar denúncias anônimas através do aplicativo GeoCidadão, que está disponível nas plataformas iOS e Android. A plataforma permite realizar a abertura, tramitação e acompanhamento das solicitações enviadas pelos cidadãos.

A maior parte dos focos do mosquito está nos domicílios, por isso algumas ações dos cidadãos são importantes no enfrentamento à doença:

