Agentes da Saúde de Mafra visitam casas para prevenir novos focos de Dengue

Uma varredura contra focos de dengue na Vila Solidariedade foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, na manhã de terça-feira, dia 9, quando agentes de endemias do município, apoiadas por agentes comunitárias de saúde e Vigilância Sanitária, visitaram cerca de 230 famílias moradoras do bairro.

O objetivo foi orientar as famílias sobre a necessidade de cuidar para evitar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, além de encontrar e eliminar focos existentes na localidade. A Vila Solidariedade registrou 3 pessoas positivadas para dengue, com transmissão local (autóctone) e os 3 primeiros focos do mosquito, na cidade.

As agentes percorreram as residências fazendo vistorias nos quintais, pátios externos e jardins, observando e orientando para a existência de criadouros. “Nossa ação é orientativa”, explicou Ariane Caroline Signoreli, agente de endemias da Secretaria de Saúde de Mafra. A ação resultou em várias larvas coletadas,  que serão encaminhadas para análise.

Importante ação

A moradora do bairro, Keli Cristina Macanhão, achou a ação super importante. “Por mais que a gente sempre tenha atenção, a passagem de vocês é um alerta, pois algo pode passar despercebido”, declarou, explicando que já toma todos os cuidados para evitar a proliferação do mosquito da dengue. “Sempre separo os recicláveis, guardando em área coberta, só colocando na rua no dia do caminhão passar. Também cuido com brinquedos das crianças espalhados pelo quintal”, concluiu.

A moradora Fernanda Machado Marques recebeu as agentes e acompanhou a visita, falando sobre os cuidados que tem com as águas da piscina e dos animais. “Estou sempre de olho”, afirmou, já explicando  que a existência de alguns pneus no pátio são para fazer a sua horta, cujas mudas também estavam prontas, só aguardando serem plantadas.

Mais informações sobre a dengue podem ser encontradas no link https://mafra.sc.gov.br/estrutura/pagina-6441/boletim-da-dengue/