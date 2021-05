Ambulatório Acadêmico é implantado em Rio Negro

Os munícipes rionegrenses contam atualmente, desde o dia 05 de maio, com atendimentos de saúde no Ambulatório Acadêmico, desenvolvido no Centro de Especialidades Enfermeiro José Krajewski, no Complexo de Saúde Oscar Koster. São atendimentos na área de Gastroenterologia, por acadêmicos do 2º ano do Curso de Medicina da Universidade do Contestado, campus Mafra.

Os alunos são orientados pelo professor Dr. Vagner Marconlin Trautwein. A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Saúde e a Coordenação do Curso de Medicina da Universidade do Contestado. Ao todo 11 acadêmicos farão os atendimentos, de forma gradativa, uma vez por semana.

O intuito é ampliar as ações de prevenção a doenças do aparelho digestivo, como gastrite e úlcera gástrica, doença do refluxo gastroesofágico, cálculo na vesícula, síndrome do intestino irritável, hepatite e cirrose, doença inflamatória intestinal, intolerância a lactose, pancreatite. Além de colaborar para o desenvolvimento profissional dos acadêmicos e ampliar seus conhecimentos, o ambulatório acadêmico também ampliará o atendimento aos munícipes, que serão beneficiados.

“Buscamos frequentemente ampliar parcerias, principalmente nas áreas da ciência, educação e tecnologia, de modo a atender de forma eficiente e com alta qualidade a todos nossos munícipes. Esta ação vem para ampliar os atendimentos em Saúde e garantir assistência a toda a população rionegrense”, destacou o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério.

