A Prefeitura de Rio Negro comunica que devido às condições climáticas atuais, as obras para a colocação do novo asfalto na Ponte Nova, previstas para esta terça-feira, foram adiadas para a quarta e quinta-feira. Novas alterações podem ocorrer se o tempo estiver chuvoso. Acompanhe as informações no portal: www.rionegro.pr.gov.br

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -