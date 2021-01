Chuva deixa a região em alerta; nível do rio Negro passou dos 5 metros

Compartilhar no Facebook

Como previsto pela Climatempo, áreas de instabilidade se intensificaram sobre o estado de Santa Catarina desde o início desta semana. Volumes de chuva acima de 90 mm foram acumulados em vários locais nas últimas 48 horas.

Nesta quarta-feira a Defesa Civil interditou a ponte do Rio Preto, em Mafra. O nível do rio Negro, principal fonte de abastecimento de água de Mafra e de Rio Negro, está subindo e chegou a 5,058 metros às 10h desta quinta-feira. O nível considerado crítico e preocupante do rio Negro para enchentes é de 7,00 metros.

Risco de deslizamentos aumenta nos próximos dias

As condições meteorológicas esperadas para o estado de Santa Catarina nas próximas 48 horas são preocupantes. Isso porque a circulação de ventos sobre o centro-sul do Brasil vai manter as áreas de instabilidade fortes sobre o estado. Até a próxima sexta-feira a chuva será frequente e vai cair volumosa em vários locais.

O risco de deslizamento de terra e enchentes aumenta especialmente sobre o Vale do Itajaí, o litoral norte catarinense e o Planalto Norte de Santa Catarina, que são as áreas que receberam a maior quantidade de chuva nas últimas 48 horas.

Risco de enchente

Pelo monitoramento da defesa civil de Santa Catarina, em Rio Negrinho/ Ponte do Lajeado, o rio Negrinho já está com alerta para enchente (situação às 21 horas de 20/1/2021)

A região da foz do rio Negrinho estava em atenção para enchente. Blumenau e Taió também estavam em atenção para enchente.