Colégio Agrícola de Rio Negro realiza Mostra Técnica Agropecuária

Durante a manhã e tarde desta quarta-feira (5), foi realizada a Mostra Técnica Agropecuária 2022 no Colégio Agrícola Estadual Lysimaco Ferreira Costa.

Alunos do terceiro ano, como forma de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), apresentaram diversas variedades, técnicas, equipamentos e implementos do colégio.

O evento – que foi aberto ao público – teve a presença de escolas e colégios de Rio Negro, Mafra e região, além de convidados. O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, e o vice-prefeito, Alessandro von Linsingen, ambos professores, estiveram presentes no evento visitando todos os espaços. Alessandro foi diretor do colégio agrícola no período de 2016 a 2020. O prefeito James se formou no colégio como Técnico em Agropecuária em 1977.