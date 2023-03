Cooperativismo na agricultura familiar é fortalecido em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Recentemente foi criada a Cooperativa da Agricultura Familiar de Rio Negro (COOPERIONEGRO), composta por 21 famílias. Na tarde desta quarta-feira uma assembleia foi realizada na Prefeitura com a presença dos associados e também de membros da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e do Exército.

O evento também teve a participação da diretora do Sindicato Rural de Rio Negro, Anna Danielle Puchivailo, e da gerente local do Instituto do Desenvolvimento Rural (IDR), Camila Camargo. Ambas instruíram os associados sobre importantes assuntos que devem ser praticados na cooperativa.

Os associados também foram instruídos sobre a participação nas chamadas públicas para o fornecimento de alimentos para a merenda escolar de unidades municipais e estaduais, além dos quarteis do Exército que estão instalados em Rio Negro.

O vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, e o secretário municipal de agricultura e meio ambiente, Geraldo Veiga, também estiveram presentes no evento e ressaltaram a importância que a COOPERIONEGRO terá para o município.

A agricultura familiar é a principal responsável pela produção dos alimentos que são disponibilizados para o consumo da população brasileira. Rio Negro possui aproximadamente 1.500 produtores rurais, sendo que 70% são da agricultura familiar.

Atualmente já existe no município uma associação de agricultores que fornece produtos orgânicos para a merenda escolar. A nova cooperativa vai fortalecer esse processo, já que a segurança alimentar é o direito de acesso que todos têm a alimentos de qualidade, de forma regular e permanente, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades básicas.

De acordo com a Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, os cardápios do Programa de Alimentação Escolar (PAE) devem ser elaborados por um nutricionista habilitado, que é o profissional responsável por:

Fazer as adequações conforme a faixa etária e perfil epidemiológico da população atendida.

Respeitar os hábitos alimentares da localidade e à sua vocação agrícola.

Priorizar a utilização de produtos da região, principalmente aqueles básicos semielaborados e in-natura.

Em conformidade com a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, no mínimo 30% do valor repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) deve ser obrigatoriamente aplicada na compra de gêneros oriundos da agricultura familiar.

Atualmente na merenda escolar de Rio Negro, os legumes e verduras, bem como pães de forma e doces de frutas artesanais, são adquiridos da associação de agricultores familiares da região. As ações são acompanhadas pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar, instituído pela Lei Municipal nº 1.223 de 24 de novembro de 2000.