Covid-19: Rio Negro já está se preparando para a vacinação

O Município de Rio Negro já está se preparando para a vacinação contra a Covid-19. Assim que o imunizante for aprovado e a vacinação estiver autorizada, o município está com a logística pronta para distribuição para as Unidades de Saúde e aplicação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as salas de vacinação já estão cadastradas junto ao Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde (SESA). As salas estão equipadas com câmaras frias adequadas para o armazenamento das vacinas, que possuem temperatura correta e sistema de alarme para o caso de falta de energia ou portas abertas.

A logística de vacinação, mapeamento e distribuição do imunizante já estão sendo definidos pela equipe. Além disso, os profissionais estão participando de capacitação oferecida pelo Governo Estadual, bem como pelo setor de Epidemiologia Municipal quanto à aplicação da dosagem e lançamento junto aos sistemas de lançamento do Ministério da Saúde. “Existe todo um envolvimento da equipe da Secretaria Municipal de Saúde para que a vacinação aconteça de forma produtiva e eficaz”, afirmou a secretária Municipal de Saúde, Simone Gondro.

