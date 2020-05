Doe alimentos para famílias carentes de Rio Negro e Mafra

Compartilhar no Facebook

O Projeto Circo Social está arrecadando alimentos para serem destinados às famílias carentes de Rio Negro e Mafra. Neste final de semana foram arrecadados aproximadamente 500 kg na ação realizada no Supermercado Willner do Alto de Mafra. O projeto agradece pela colaboração de todos. Ainda é possível doar. Basta entrar em contato através do WhatsApp: (47) 9763-4762. Acesse e conheça o Circo Social: www.circosocial.org

A iniciativa da ação deste final de semana foi da cantora Vivian Dutra em parceria com o Circo Social. Na quinta-feira a talentosa cantora mafrense realizou uma Live no Facebook para unir talento e solidariedade.