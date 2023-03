Encenação da Paixão de Cristo em Rio Negro será apresentada no próximo domingo (02)

Compartilhar no Facebook

O grupo Jovem Talento da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro apresentará a encenação da Paixão de Cristo no próximo dia 02 de abril (Domingo de Ramos), com início às 19h30 no pátio da igreja.

A encenação é apresentada desde 2004, quando surgiu a ideia de unir grupos de jovens da igreja católica para representar os últimos momentos de Jesus Cristo até a sua crucificação. A qualidade da peça aumenta a cada ano com a experiência dos envolvidos. São mais de 100 pessoas envolvidas que impressionam o público do início ao fim.

O emocionante evento conta com o apoio da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, além de patrocinadores.

Contato para mais informações: (47) 98456-3258.

Fotos: edição 2019 da encenação/Divulgação Facebook