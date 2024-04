Compartilhar no Facebook

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) realiza um atendimento presencial aos produtores na subprefeitura do Lageado dos Vieiras para a emissão do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF).

O atendimento ocorre na quinta-feira das 9h às 12h e das 13h às 15h30. É recomendável um agendamento prévio na subprefeitura, que fica localizada na Rua Luiz Neppel. Contato para mais informações: (47) 3642-3280 – Ramal 1102.