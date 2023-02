Início das aulas em Rio Negro ocorreu com alegria e material completo para todos

Para marcar o início das aulas, a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Educação, realizou nesta segunda-feira (06), o evento de abertura do ano letivo de 2023 na Escola Municipal Mathias Augusto Bohn.

A abertura contou com a presença do prefeito James Karson Valério, secretário de planejamento e vice-prefeito Alessandro von Linsingen, secretária de educação Vera Pfeffer Schelbauer e respectiva equipe.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na ocasião, o prefeito deu as boas vindas a todos os pais, professores e alunos, desejando um ótimo ano letivo, sendo estendido também a todas as 20 unidades escolares do município de Rio Negro. Ademais, o prefeito agradeceu a parceria que a prefeitura fez com a Associação de Pais e Professores (APP) da escola no fechamento do refeitório, que trará mais conforto e comodidade às nossas crianças.

Após, foram realizadas as entregas dos kits escolares para alunos e professores, os quais vão trazer maior qualidade para a aprendizagem de todos, além de flexibilidade para os pais e responsáveis.

A equipe compareceu também na mesma manhã ao CMEI Agostinho Paizani Filho, visitando as crianças da educação infantil e realizando a entrega dos kits escolares, com enfoque para a novidade do portfólio.