Matrículas abertas para o EJA em Rio Negro

As matrículas para ingressar no segundo semestre na EJA (Educação de Jovens e Adultos) em escolas da rede estadual começaram nesta sexta-feira (24). A modalidade oferece a oportunidade de retomar e concluir os estudos do ensino fundamental II (anos finais) ou o ensino médio. O período de matrículas segue até 20 de julho.

Para efetuar a matrícula, é necessário procurar as instituições de ensino que oferecem a modalidade – presente em mais de 280 municípios. As instituições podem ser consultadas neste site.

Em Rio Negro o EJA ̩ oferecido na Escola Ceebja General Rabelo, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 420 РBairro Vila Militar. Contato: (47) 3643-7855.

Para se matricular no ensino fundamental é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos. Já para ingressar no ensino médio, o estudante deve ter 18 anos completos.

Ensino Médio EJA — O aluno que entrar no ensino médio EJA pode concluí-lo em três semestres, totalizando um ano e meio de curso, com carga horária de 24 horas/aula semanais (cerca de 5 horas diárias), de segunda a sexta-feira.

Documentos ― Ao entrar em contato com a instituição de ensino, o aluno será instruído a levar para a escola alguns documentos, como certidão de nascimento, RG, CPF e histórico escolar. É possível conferir a lista completa da documentação solicitada neste link.