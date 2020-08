Neve pode cair pela terceira vez em Rio Negro e região

Os institutos de meteorologia emitiram um alerta de neve e chuva congelada na região sul do Brasil, prevista para o final da semana com a chegada de uma massa polar intensa. A previsão é que os fenômenos podem acontecer entre esta quinta-feira (20) e o sábado (22).

No dia 23 de julho de 2013 a neve chegou a Riomafra e região e proporcionou uma experiência inesquecível para todos. A cor branca que cobria o chão, as casas e a vegetação foi motivo de alegria para a população que não conhecia este fenômeno. Clique aqui e veja diversas fotos.

Em 2020 a neve pode cair pela terceira vez na região, já que no dia 19 de junho de 1892 “nevou o dia todo” em Rio Negro. A informação está no livro “História de Rio Negro” (1976), de Raul D’Almeida: A 19 de junho seguinte há anotação de fato inédito na Vila, que nos parece exagerado. Diz: “NEVOU O DIA TODO…”

Há ainda a data de 04 de agosto de 1881, quando também teria caído neve em Rio Negro, mas sem muitas informações registradas.

Apesar de ser um país predominantemente tropical, a região sul do Brasil apresenta com relativa frequência a ocorrência de neve, principalmente em algumas cidades do estado de Santa Catarina, como São Joaquim, Urupema, Urubici e Bom Jardim da Serra.

Para que a neve ocorra, é necessário que haja presença de nuvens de chuva, e que a temperatura da atmosfera e do solo estejam abaixo de zero. Devido a estas cidades estarem localizadas em altitudes em torno de 900 a 1.800 metros acima do mar, suas temperaturas colaboram para a ocorrência do fenômeno.