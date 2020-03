Compartilhar no Facebook

Os vereadores de Rio Negro encaminharam um requerimento ao executivo municipal solicitando que sejam feitos estudos para instalação de um padrão de luz no Parque Esportivo Maximiano Pfeffer.

Segundo os parlamentares com a instalação do padrão o parque que fica no bairro Motocross poderia ser utilizado também durante a noite.

O pedido também tenta atender o evento que ocorrerá no local no próximo dia 25 de abril.