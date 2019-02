Polícia Ambiental intensifica rondas de fiscalização no rio Negro e seus afluentes

Durante as patrulha, que percorreram mais de 40 km, pessoas foram abordadas e receberam orientações sobre questões ambientais e o que pode e não pode neste período.

Compartilhar no Facebook

Neste período de defeso (piracema) a 3ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental – 3ª CIA/2º BPMA está realizando rondas no rio Negro e em outros rios da região com o objetivo de coibir a pesca ilegal.

Durante as patrulha, que percorreram mais de 40 km, pessoas foram abordadas e receberam orientações sobre questões ambientais e o que pode e não pode neste período. Nenhuma irregularidade foi encontrada, assim como nenhuma rede foi achada e nenhum equipamento apreendido.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O período de defeso iniciou no dia 1º de novembro e encerra no dia 28, próxima quinta-feira.

DEFESO

O período de defeso é o período em que as atividades de caça. Coleta e pesca esportivas e comerciais ficam vetadas ou controladas. Este período é estabelecido de acordo com a época em que os animais se reproduzem na natureza. Visa à preservação das espécies e à fruição sustentável dos recursos naturais. Ele ocorre de novembro a fevereiro, conforme o Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca (Conepe).