Prefeitura de Rio Negro dispõe de serviço gratuito de coleta de resíduos de jardinagem

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, dispõe de serviço gratuito de coleta de resíduos de jardinagem (poda, capinagem), limitados a 1 m³ (um metro cúbico) por semana.

O cidadão que necessitar do serviço deve telefonar com antecedência para o número (47) 98801-2569 ou 3642-4894 (Centro de Serviços), e informar os dados para que seja programada a coleta. Caso o volume ultrapasse 1 m³, o munícipe pode optar pela coleta paga mediante agendamento e recolhimento de taxa.

A orientação se faz necessária devido à grande demanda de denúncias relatando a ocorrência de queima de resíduos no interior de quintais.

De acordo com o Artigo 91 do Código de Posturas do Município de Rio Negro, é proibido queimar resíduos sólidos mesmo nos próprios quintais. Também é proibido lançar resíduos sólidos nas vias públicas, nos terrenos sem edificações e/ou várzeas.

As infrações serão punidas com multa de a partir de 1.000 UFM (Unidade Fiscal do Município). Em 2023 o valor da UFM é R$ 4,36, portanto a multa para quem queimar resíduos sólidos equivale atualmente a R$ 4.360,00, além da obrigação de ressarcimento do dano causado.