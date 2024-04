Prefeitura de Rio Negro oferece diversas opções de atendimento facilitado

Com o objetivo de facilitar ainda mais o atendimento à população, a Prefeitura de Rio Negro aprimora constantemente os serviços de comunicação.

Exemplo disso é a implantação do atendimento automático que facilita o contato telefônico humanizado direto com o setor desejado. Este atendimento já está disponível através do número (47) 3642-3280. Ao utilizar o serviço, o cidadão pode ser direcionado rapidamente para o setor ou ramal desejado de todas as secretarias municipais.

A lista de ramais pode ser acessada no site da Prefeitura: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/lista-de-ramais/

PROTOCOLO GERAL

A Prefeitura de Rio Negro também possui o serviço de Protocolo Geral, que é destinado ao público que deseja protocolar requerimentos e solicitações aos diversos setores. É possível abrir facilmente um processo digital de forma fácil e rápida sem sair de casa.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para esse serviço há um número de telefone e WhatsApp para quem deseja obter mais informações ou ajuda: (47) 3643-6906.

Com este contato é possível sanar dúvidas referentes à abertura dos processos digitais e até mesmo dúvidas sobre o acesso ao Portal do Cidadão, através de um atendimento atencioso e personalizado. Também é possível obter informações através do e-mail: rionegro.adm.protocolo@gmail.com

WHATSAPP

O contato com a Prefeitura também pode ser feito através do WhatsApp pelo mesmo número (47) 3642-3280. Diversas secretarias municipais também oferecem essa opção de atendimento facilitado.

Todos os contatos de WhatsApp podem ser obtidos através deste link: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/whatsapp-prefeitura-de-rio-negro