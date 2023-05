Profissionais da saúde são capacitados em Rio Negro

Na última sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro realizou uma importante capacitação no Clube Rionegrense com a participação de aproximadamente 400 profissionais, entre servidores e convidados.

A 1ª Capacitação Multidisciplinar de Assistência Farmacêutica foi realizada no Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, que é celebrado em 05 de maio.

O tema da capacitação foi a “Atenção à Saúde da Pessoa Idosa em uso de Medicamentos”, devido ao crescente aumento da população idosa e a sua presença cada vez mais frequente nos serviços de saúde, fenômeno que demanda o preparo para um atendimento adequado a estes usuários.

A programação incluiu palestras com profissionais da área médica e farmacêutica que atuam e pesquisam dentro da geriatria e da gerontologia. Participaram como palestrantes o professor Dr. Marcelo Del Olmo Sato e a professora Dra. Gladys Marques.

Entre as autoridades presentes estava o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, secretária municipal de saúde, Simone Angelica Vitorino Gondro, a chefe do Núcleo de Assistência Farmacêutica Municipal, Karla Brun Ribas Pinto, a farmacêutica diretora técnica do Consórcio Paraná Saúde, Monica Holtz Cavichiolo, farmacêutico coordenador do Centro de Atendimento Metropolitano da 2ª Regional de Saúde Metropolitana, Paulo Henrique Marques, farmacêutica coordenadora da farmácia da 2ª Regional de Saúde da SESA em Curitiba, Miriam Cristina José Valério, e a diretora do campus Mafra da Universidade do Contestado, Kelly Gusso Braga.