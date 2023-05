Rio Negro será sede dos Jogos Escolares do Paraná – Fase regional

O município de Rio Negro será a sede da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná 2023. São esperadas mais de 100 delegações com mais de 2.500 alunos atletas envolvidos.

Na tarde desta terça-feira (02), representantes dos municípios participantes estiveram reunidos no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (Prefeitura) para o congresso técnico da competição, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Esportes de Rio Negro e os coordenadores técnicos da Secretaria de Esporte do Estado do Paraná.

Além da valorização do esporte, grandes eventos esportivos como este deixam o município de Rio Negro movimentado em vários aspectos, inclusive no fortalecimento do comércio local. Em 2022 o município recebeu a fase regional do Bom de Bola, quando participaram mais de 600 pessoas, entre atletas, professores e comissão técnica de municípios que fazem parte da Área Metropolitana Sul. Toda a organização e estrutura oferecida foram elogiadas pela equipe da Secretaria de Esporte do Estado do Paraná.

Para os jogos escolares novamente a Prefeitura de Rio Negro dará todo o apoio necessário para a realização do evento. Durante o período da competição os atletas ficarão alojados em escolas do município. Refeitório e transporte interno dos alunos atletas e árbitros para os locais de competição também estarão à disposição das delegações.

A competição será realizada no período de 19/05 a 24/05. A abertura oficial será realizada no dia 19 às 20h no Ginásio de Esportes José Müller.

Além do estádio municipal, os jogos também serão realizados no Ginásio de Esportes José Müller, Ginásio de Esportes Uiraçuzão (Ana Zorning), ginásio do Sesc e Colégio Estadual Barão de Antonina. Outros locais ainda podem ser definidos. A programação dos jogos ainda será definida. A população poderá prestigiar os jogos.

Após vencerem na fase municipal, estarão representando o município de Rio Negro na fase regional:

Colégio Bom Jesus

Colégio Estadual Cívico-Militar Dr. Ovande do Amaral

Escola Estadual Alvino Schelbauer

Escola Estadual Inácio Schelbauer

Escola Estadual Professor Lysímaco Ferreira da Costa

Escola Referência Mundo Mágico

Para o atletismo, xadrez e tênis de mesa as inscrições continuam abertas. As escolas Tia Apolônia e Escola Sebastião Malaquias Gomes (APAE) também participarão em categorias ACD.

Serão sete modalidades esportivas em disputa: atletismo, basquete, futsal, handebol, tênis de mesa, vôlei e xadrez. Participarão alunos atletas dos municípios: Rio Negro, Agudos do Sul, Araucária, Balsa Nova, Campo do Tenente, Campo Largo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

Os Jogos Escolares do Paraná (69º JEPS), como parte dos Jogos Oficiais do Paraná, são organizados pelo Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação (SEED), Secretaria de Estado do Esporte/Paraná Esporte (PRESP), Núcleos Regionais de Educação (NRE) e Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com apoio das Prefeituras Municipais, Federação Paranaense do Desporto Escolar e Entidades de Administração do Desporto do Estado.

Os jogos têm como objetivo promover o desporto educacional, através de jogos que envolvam várias modalidades esportivas, dando oportunidade de participação a um maior número de alunos, despertando o gosto pela prática dos esportes, com fins educativos e formativos; congregar os alunos das várias regiões do estado, propiciando o estímulo recíproco, intercâmbio social, a vivência e reflexo sobre os aspectos positivos do esporte, contribuindo para situar a escola como centro cultural, desportivo e formativo da comunidade; propiciar a oportunidade para o surgimento de novos talentos esportivos, enfatizando os valores educacionais dos JEPS; favorecer o desenvolvimento global dos alunos e sua integração na sociedade; proporcionar atividades que contribuam para o aprimoramento psicomotor dos alunos; estimular a participação dos alunos com deficiência (ACD) de várias idades; favorecer aos alunos a aquisição de experiências que venham enriquecer seus conhecimentos e facilitar sua relação com o meio, contribuindo desta forma para o exercício da cidadania.

Mais informações sobre os jogos podem ser acessas no site oficial: www.esporte.pr.gov.br/JEPS