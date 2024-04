Rio Negro terá Audiência Pública referente à LDO para o exercício 2025

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, dando cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, convida a população em geral para participar da Audiência Pública para demonstração e avaliação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício 2025.

A referida audiência será realizada no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, na sede da Prefeitura, situada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário, no dia 11 de abril de 2024 (quinta-feira), às 9h.

A audiência também será transmitida ao vivo de forma on-line através do Youtube, garantindo assim que se cumpram todas as medidas de transparência preconizadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.