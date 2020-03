Sanepar e Casan firmam acordo de cooperação

Paraná e Santa Catarina, por meio de suas concessionárias de água e saneamento Sanepar e Casan, firmaram um dos principais acordos de cooperação desta rodada do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que ocorreu no sábado (29) em Foz do Iguaçu-PR.

Durante sua fala na abertura do evento, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, destacou a assinatura do acordo, qualificando-o como um dos principais resultados práticos do encontro. “Nós, que somos estados vizinhos, podemos dividir esforços, economizar investimentos e fazer com que a vida das pessoas seja melhor, com mais acesso aos serviços públicos de qualidade”, afirmou. O governador explicou também que, com o termo de cooperação, os municípios na divisa entre Paraná e Santa Catarina podem compartilhar equipamentos e se beneficiar do relevo da região para otimizar processos.

O protocolo foi assinado pelos dois governadores e os presidentes das duas empresas (na foto, da esquerda para a direita: o presidente da Sanepar, Claudio Stabile, e Ratinho Junior; Carlos Moisés e a presidente da Casan, Roberta Maas dos Anjos) e abre caminho inédito para a execução conjunta de ações, inclusive operacionais, nos municípios mais próximos da linha divisória, além de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A parceria deve prever também o compartilhamento de instalações das duas estatais com o objetivo de prestar serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto para os moradores que vivem em cidades localizadas no limite dos estados.

Fonte: Site Amanha.com.br