Secretaria de Agricultura de Rio Negro recebe novo caminhão

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro adquiriu um novo caminhão com o objetivo de renovar a frota e auxiliar no atendimento aos produtores rurais do município dentro do programa Porteira Adentro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O caminhão foi adquirido através de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), objetivando a execução de ações relativas ao fomento ao setor agropecuário. A entrega ocorreu com a presença do prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, do secretário municipal Geraldo Veiga (agricultura e meio ambiente) e membros da equipe.

O caminhão tem potência de 270 cv e o Peso Bruto Total (PBT) é de 26.700 kg. Com um exterior resistente e projetado para diferentes tipos de aplicação, o caminhão adquirido é carregado de segurança, tecnologia e desempenho. Ele possui ar-condicionado, direção hidráulica, caçamba basculante e capacidade de 12 m³. Nele, força e disponibilidade andam pelo mesmo caminho. Isso irá gerar mais rendimento e economia para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.