Segundo IBGE o PIB de Rio Negro e Mafra cresceu

As duas cidades apresentaram crescimento do Produto Interno Bruto em 2017. Mafra foi o município da região que mais cresceu 13%

Na última sexta-feira (13) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados compilados em 2017 dos municípios brasileiros, onde aponta o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de Mafra e de Rio Negro.

Em 58º lugar entre os 399 municípios paranaenses Rio Negro tem um PIB estimado em R$ 1.120.053.000, um crescimento de 10,69% comparado com os dados de 2016. Com a renda per capita estimada em R$ 33 mil ocupa o segundo lugar na região, perdendo apenas para Piên que apresenta uma renda per capita de R$ 59,82 mil.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Pelo lado de Santa Catarina, Mafra aparece com o PIB estimado em R$ 1.659.985.000 ficando em 31º lugar no ranking entre as 295 cidades catarinenses. Entre os municípios da região foi a cidade que apresentou maior percentual de aumento, 13%, em comparação com o ano de 2016.

Entre os municípios do planalto norte Mafra foi o que apresentou o melhor resultado na soma do PIB, R$ 1,659 bilhão, logo em seguida vem Canoinhas com R$ 1,580 bilhão. Porém ficou com a segunda melhor renda per capita – divisão do PIB pelo número de habitantes – com R$ 29,48 mil. Três Barras ficou em primeiro lugar com uma renda per capita de R$ 54,12 mil.

RANKING DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO PLANALTO NORTE POR RENDA PER CAPITA

 Cidade Habitantes Valor Per Capita (R$) Três Barras 19.275  54,12 mil Mafra 56.292  29,48 mil Canoinhas 54.401  29,05 mil Papanduva 19.320  28,13 mil Irineópolis 11.222  26,6 mil Major Vieira 8.103  22,95 mil Bela Vista do Toldo 6.337  21,98 mil Porto União 35.398  19,85 mil Monte Castelo 8.275  19,2 mil