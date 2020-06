Semana começou com vários casos de Covid-19 em Riomafra e região

São Bento do Sul e Lapa foram os municípios da região que mais novos casos tiveram na última semana

Compartilhar no Facebook

Nos últimos dias mais novos casos de coronavírus foram identificados em Rio Negro, Mafra e demais municípios da região.

Até o fechamento desta edição, um caso em Mafra (subiu para 24), onde mais um caso foi confirmado na tarde desta segunda-feira 22, mais um caso de coronavírus. Trata-se de um paciente do sexo masculino, com 67 anos de idade. Está em acompanhamento domiciliar.

Rio Negro também notificou mais um novo caso nesta última segunda-feira 22, segundo a Secretaria de Saúde, trata-se de uma paciente de 23 anos. Até o momento, tem 18 casos confirmados, 49 suspeitos em análise, 2 em tratamento, 15 recuperados, 1 óbito, 303 descartados e 120 monitorados.

Em Mafra, até o momento, 24 casos confirmados, 7 em acompanhamento domiciliar, 1 na enfermaria do hospital SVP, 55 suspeitos em análise, 16 recuperados, nenhum óbito até o momento, 83 casos monitorados e 512 exames realizados.

LEIA TAMBÉM: Boletins atualizados sobre o coronavírus em Rio Negro e Mafra

NA REGIÃO DE SC

Assim como em Mafra, a região está aumentando consideravelmente os casos nas últimas semanas.

Itaiópolis também notificou mais um caso neste início de semana, somando agora 4 casos e 1 óbito.

Canoinhas, saltou do último dia 19 de 109 casos para 114 casos, porém nenhum óbito até o momento.

Três Barras, saltou de 180 casos no último dia 18 para 192 casos.

Rio Negrinho foi um dos municípios que mais aumentou os casos nos últimos dias. Em uma semana foram registrados 24 novos casos, saltando de 15 casos, registrados no último dia 15, para os atuais 39 casos.

São Bento do Sul, foi o município na região que teve maior número de novos casos na última semana, um aumento de 56 casos, passando de 34 no último dia 15, para 90 casos no momento.

Itaiópolis teve apenas um novo caso nos últimos dias, no último dia 16 haviam 3 casos, na última segunda-feira um novo caso apareceu, totalizando agora 4 casos, com 2 óbitos.

Papanduva foi um dos municípios que apresentou menos casos nas últimas semanas, onde no dia 15 que era de 20 casos, no momento, subiu apenas um caso, agora com 21 casos.

Os demais municípios vizinhos permanecem com os casos estáveis até o momento.

Na região do Paraná

Assim como em Rio Negro, os municípios vizinhos também têm aumentado os casos de covid-19 nas últimas semanas.

Em Quitandinha, que no último dia 15 apresentava 30 casos, agora já conta com 43 novos casos. Um aumento de 13 casos na última semana.

No município da Lapa, que no último dia 19 apresentava apenas 08 casos, agora já conta com 37 casos nesta última segunda-feira, um aumento de 29 casos em apenas 3 dias.

Mandirituba, foi um dos municípios da região do Paraná que apresentou menor número de novos casos. No último dia 15, havia 43 casos, até esta última segunda feira, apensa 2 novos casos foram reportados, contando agora com 45 casos.

Os demais municípios vizinhos como Campo do Tenente por exemplo permanecem estáveis.