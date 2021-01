Serviço de “achados e perdidos” dos Correios permite a guarda e retirada de documentos

Compartilhar no Facebook

É comum a perda de documentos pessoais neste período de férias. Para ajudar o cidadão a recuperá-los, os Correios oferecem o serviço Achados e Perdidos.

O serviço, criado há mais de 30 anos, tem como objetivo encurtar o tempo e reduzir o custo da busca por documentos perdidos. Em função da pandemia, em 2020 os Correios receberam em suas agências mais de 90 mil documentos perdidos – em anos anteriores, quando não havia isolamento social, a média era superior a 170 mil.

Os documentos encontrados podem ser entregues em qualquer unidade dos Correios ou em caixas de coleta de correspondências. Uma vez recebidos, eles são acondicionados em envelopes e guardados, ficando disponíveis para retirada durante o prazo de 60 dias corridos, contados a partir a da data de recebimento do documento na unidade. Após o término do prazo, os documentos são devolvidos aos órgãos emissores. No site dos Correios, é possível verificar se o documento perdido foi encontrado e em qual agência está disponível para retirada.

Para recuperar o documento perdido, o cidadão deve apresentar outro que comprove sua titularidade e pagar a tarifa de R$ 5,95. Pertences sob a guarda dos Correios só poderão ser entregues aos proprietários ou seus representantes legais, devidamente reconhecidos. Caso seja constatado que o documento perdido esteja em uma cidade diferente da que o proprietário se encontra, é possível fazer uma solicitação para que ele seja enviado à agência mais próxima.