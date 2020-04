Vídeo em rede social denuncia possíveis contratações irregulares na Prefeitura de Rio Negro

Um cidadão rionegrense postou um vídeo nas redes sociais apontando as contratações de pessoal feito pela Prefeitura no último mês. No vídeo ele mostra as portarias das nomeações.

De forma revoltada ele pede uma resposta da administração municipal e dos vereadores. A cobrança é devido à contratação ter sido durante o período de quarentena e de enfrentamento ao coronavírus e sem nenhuma transparência.

Segundo o autor do vídeo as contratações foram feitas em março e abril deste ano, com salários de R$ 1.130,00, R$ 1.600,00, R$ 3.390,00 e R$ 4.000,00. Ele também traz portarias que concedem gratificações a funcionários de 30% e 68%.

Tentamos contato com a Prefeitura de Rio Negro no dia de ontem, porém não retornaram.