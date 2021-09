Visite o parque do Seminário de Rio Negro neste domingo

Compartilhar no Facebook

O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica aberto de terça-feira a domingo das 9h às 17h. Na entrada há a aferição de temperatura e é disponibilizado álcool em gel. É preciso utilizar máscara de proteção facial e manter distanciamento social durante o passeio.

* Fotos de Ever Lisboa, tiradas com a devida autorização.

CAPELA

A Capela Cônego José Ernser chama atenção pelo seu valor artístico. Seu interior é todo constituído de pintura mural efetuada no período de 1932 a 1935 por Pedro Cechet e seu forro é revestido pela técnica do “estuque” (madeira entrelaçada e internamente revestida com argamassa).

O estilo da capela é eclético: o céu lateral é gótico, as abóbodas arredondadas (arcos e janelas) são em estilo românico. A técnica utilizada no forro é óleo sobre tela, nas laterais e rodapés vê-se a utilização de têmpera mural e, por sua vez, a nave central apresenta pinturas feitas à cal.

Em função da ação do tempo e consequentemente a proliferação de micro-organismos a Capela passou por um processo de restauração e a sua reinauguração foi em 15 de novembro de 2000, com a presença de D. Evaristo Arns, quando recebeu a denominação de Capela “Cônego José Ernser”, homenagem justa ao conhecido Pe. Ernser, ex-Vigário de Rio Negro chamado carinhosamente de “Construtor de Igrejas”.

PARQUE

Todo o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa está novamente recebendo visitas. Assista ao vídeo, verifique as informações e aproveite para curtir o fim de semana em nossa cidade com segurança.

