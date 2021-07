Volta às aulas: recesso escolar termina nesta sexta-feira (23) em Rio Negro

Após quinze dias de recesso escolar, a rede municipal de ensino volta às aulas neste dia 26 de julho no modelo híbrido, no qual parte da turma fará aula presencial e a outra fará aula remota, alterando-se semanalmente. O retorno presencial dos alunos continua facultativo e os pais ou responsáveis poderão optar por qual modalidade seu filho vai prosseguir os estudos.

Os alunos continuam contando com as aulas remotas através do canal Conecta Rio Negro da plataforma de vídeos Youtube. Iniciativa inovadora e inédita em nossa região, a produção de vídeos para as aulas remotas são exclusivamente produzidas por professoras da rede pública municipal orientadas pelo Departamento Pedagógico. Além da produção de vídeos, essa mesma equipe produz material impresso, apostilas, para que os alunos acompanhem os vídeos realizando nelas suas atividades pedagógicas. Essas apostilas são entregues mensalmente na escola. Neste segundo semestre voltarão também os alunos já matriculados do maternal dois, três anos completos, nos Centros Municipais de Educação Infantil.

A Secretaria Municipal de Educação Vera Pfeffer Schelbauer reforça o cumprimento do protocolo de biossegurança que deve ser seguido por todas as unidades escolares. No documento estão previstas as regras de desinfecção dos espaços, protocolos de transporte e alimentação escolar, trabalho pedagógico com os alunos para orientação quanto às medidas de prevenção, medidas de distanciamento e plano de contingência para minimizar quaisquer riscos.

O prefeito James Valério comemora os baixos índices de infecção por COVID-1919 na cidade de Rio Negro e solicita que todos continuem cumprindo os protocolos de segurança. As escolas estão preparadas e nenhuma unidade escolar precisou ser fechada no último mês, isto prova que a segurança está no caminho certo por isso, conclamamos os pais a enviarem seus filhos às escolas, pois elas estão seguras.

