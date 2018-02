Quarta-feira 07 de fevereiro de 2018

Olá pessoal… Como estão meus queridos leitores?

Então é Carnaval! Enquanto o povão curte o feriadão… Brasília cai na folia! E é só alegria…

Brasileiro gosta mesmo é de pão e circo… e viva o Carnaval! Não importa se a sacanagem rola solta no Brasil a afora e muito menos se no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto é folia o ano inteiro! Viva o Carnaval!

Nada contra o Carnaval especificamente, entendo que é cultura do povo brasileiro e uma data que deve sim, de certa forma ser comemorada, só que a maioria dos nossos políticos e parte do povo brasileiro parece que vive o Carnaval o ano inteiro. É uma bagunça geral!

Até usou esta data como desculpa para o retorno dos trabalhos no legislativo, não letivo nas escolas e universidades e tudo mais… Parece que aquela antiga máxima de que “o Brasil só começa depois do Carnaval” virou regra geral…

Na verdade uma maneira de fugir dos compromissos e do comprometimento com o pais e tudo mais!

Bem! Se o Brasil começa mesmo depois do Carnaval, então pelo jeito não vai começar tão cedo neste ano, pois logo, vem Copa do Mundo (outro disfarce para enrolar o povo) e depois em outubro teremos eleições (circo dos horrores)… Então quando o Brasil vai de fato “começar” este ano? Se começar e terminar é claro!

Bem afinal, quando de fato o Congresso começar a funcionar terão grandes desafios e temas polêmicos e impopulares podem intimidar parlamentares em busca da reeleição neste ano…

Entre eles, estão temas polêmicos como: reforma da Previdência à regulamentação do casamento homoafetivo, estatuto do desarmamento, maioridade penal, marco regulatório dos planos de saúde, privatização da Eletrobras, entre outros…

Será que nossos parlamentares terão coragem de colocar a mão no vespeiro e abordar estes temas em ano eleitoral?

Acrescidos ainda, da análise dos recursos da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em novas instâncias, denúncias contra o presidente Michel Temer e aliados e uma disputa eleitoral sem sequer candidatos definidos turvam o cenário político e podem paralisar o legislativo.

Quem viver verá?

E o caso Lula minha gente!?!? Será que irá preso, será que ficará inelegível?

Já manifestei minha opinião sobre isto desde que começou o Petrolão e tinha absoluta convicção de que tudo iria desaguar no mentor de todo o esquema… e não deu outra!

Também acertei dizendo que iria ser condenado, mas não iria ser preso até o julgamento e última instância… Acho que também irei acertar… Também tenho convicção de que não o deixarão sair candidato à presidência e tudo está caminhando para isto…

Ontem foi julgamento da prisão em segunda instância do deputado federal catarinense João Rodrigues-PSD. O seu julgamento dará o norte se Lula irá ou não preso, após a última sentença em Porto Alegre que lhe condenou a 12 anos de prisão…

Volto a questionar, jamais acreditei que Lula será preso no Brasil. Existem muitas coisas em jogo, onde não permitem que isto aconteça?

Acredito ainda que será condenado em todas instâncias, até no STF, porém na hora “H” o molusco vai “dar o pé” e “vazar” do Brasil! Já está tudo armado… é esperar para ver… Quem viver verá. Aguardem!

Gente do céu que pais é este?

E só em pensar que este ano teremos eleições presidenciais novamente… um verdadeiro circo dos horrores!

Agora pergunto: votar em quem: Lula (ou seu apadrinhado)? Bolsonaro, Alkmin, Luciano Huck, Collor, Substituto do Temer (MDB)? Meu Deus! Estes são alguns dos nomes que temos? Me desculpem: melhor não votar então. Ou a melhor opção continua sendo o voto nulo? Olha só as opções que temos… Votar de que jeito nestes caras aí? Tâmo ferrado novamente!

E com agravante da urna eletrônica ainda ser inconfiável, ou seja, uma “caixinha de surpresas”. Tô fora!

Tá! E para deputado estadual, como fica Riomafra novamente?

Novamente a mesma novela e o mesmo dilema de sempre… Um monte de paraquedistas se aproximando no “front” e com certeza teremos mais de um candidato em Mafra para ferrar com outro. Resultado: ficaremos novamente sem representação na Assembleia, enquanto outros municípios da região, como Canoinhas, Rio Negrinho, São Bento do Sul, entre outros, terão o seu!

Nossa classe política de Mafra vai mostrar novamente que só pensam no próprio umbigo e não estão nem aí com desenvolvimento e o bem estar do município! Só pensam neles mesmos e nos seus partidos e na sua carreira política, nada mais!

Só que eles não são os únicos culpados! Nós o povo e as demais forças vivas da sociedade, como entidades de classe também permitem isto e só se movimentam em época de eleições, quando o quadro já está definido e não tem mais como reverter…

As entidades de classe como OAB, ACI, CDL Lions, Rotary, Sindicatos, clubes de serviço, associações de bairros… entre outros deveriam se mobilizar e se articularem antes do ano eleitoral para não deixar nossos políticos e seus partidos, fazerem o que bem entendem e nós povão termos que engolir goela abaixo os nomes que eles decidem…

Acho que a escolha deveria vir de sentindo contrário, a sociedade é que deveria tomar as rédeas e estabelecer o perfil político do candidato que Riomafra precisa para nos representar e diante disto, os partidos que nos apresentem os nomes para que junto com os partidos possamos escolher e definir um único nome para nos representar. Acho que assim que deveria funcionar, afinal quem vai votar neles ou não é nós o povo!

Falta esta consciência e cultura do povo riomafrense em pensar, se organizar e agir, para inverter os papéis e a ordem dos fatores, mostrando que eles é que tem que rezar o nosso terço e não o povo rezar o terço deles. Afinal de contas quem os escolhe e paga seus salários somos nós o eleitores (a sociedade). Portanto, não é eles que devem conduzir e tomar as rédeas do sistema, mas sim nós o povo!

Já na mesma situação se enquadra Rio Negro, com agravantes, pois do outro lado da ponte, além de ser totalmente dominados pelos políticos rionegrenses o povo ainda bate palmas e acham que são os melhores representantes do mundo, porque tem asfalto e canteiros bonitos e pão e circo a cada passo.

Mal sabem que os políticos rionegrenses tem pouca representatividade lá fora e pouco conseguem trazer de diferente para o nosso povo. É tudo clichê, o que os demais municípios ganham de migalhas do governo do estado, Rio Negro ganha igual, nada de diferente e a mais! O pior ainda é que os políticos rionegrenses ainda são reféns dos deputados que trazem estas migalhas para Rio Negro em comum acordo com o governo do estado… Sabem “di nada” inocentes!

Resultado, viramos curral eleitoral sempre dos mesmos políticos que comandam a região, que se dizem representantes de Rio Negro e que o povo acha o máximo, porque cai no marketing (na lábia) dos políticos locais, pregando que temos vários representantes e estes trazem um monte de emendas parlamentares para a cidade, sendo que todos os municípios do Paraná recebem estes mesmos recursos do governo…

Tá na hora do povo de Rio Negro acordar e parar de acreditar na mesma história da carochinha contado sempre pelo mesmo grupo político que já está há mais de vinte anos no poder.

Pessoal ficamos por aqui, um grande amplexo a todos, cuidem-se bem e nada de excessos neste Carnaval, vamos se divertir, mas dentro dos limites da lei e respeitando o direito do próximo.

Até a próxima!