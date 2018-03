Quarta-feira 14 de março de 2018

Ol√° gentarada boa de Riomafra que nos l√™ aqui nas p√°ginas do ‚Äúmais lido‚ÄĚ…

Nesta semana vamos falar um pouco de um tema geral que preocupa muito a sociedade brasileira, os casos de abuso sexual infantil que são alarmantes no Brasil, porém não se têm uma base real de dados, para mapear com precisão este grave problema.

Segundo o pesquisador do N√ļcleo de Estudos da Viol√™ncia da USP, sequer podemos afirmar se os casos de pedofilia, por exemplo, cresceram o diminu√≠ram no Brasil.

O pior √© que o corte nos gastos nas pol√≠ticas sociais ir√£o piorar ainda mais o contexto e o acompanhamento da situa√ß√£o no pa√≠s…

Isto mesmo, o teto para os gastos p√ļblicos imposto para os pr√≥ximos 20 anos, uma das medidas aprovadas pelo governo Temer, deve prejudicar ainda mais as pol√≠ticas de prote√ß√£o integral das crian√ßas e adolescentes. A an√°lise √© do soci√≥logo e pesquisador do N√ļcleo de Estudos da Viol√™ncia da USP, Herbert Rodrigues, autor do livro “A pedofilia e suas narrativas“.

O congelamento das despesas p√ļblicas e os cortes nos investimentos nas √°reas sociais por 20 anos deve provocar um retrocesso nos avan√ßos conquistados pelo Estatuto da Crian√ßa e do Adolescente (ECA) e pelas conven√ß√Ķes internacionais das quais o Brasil √© signat√°rio, com isto o enfrentamento aos casos de abuso sexual infantil, as principa√≠s v√≠timas ser√£o as crian√ßas.

Além de o Brasil ter uma alta incidência de casos Рpor ano, há uma média de 50 mil casos de estupros e 70% das vítimas são crianças e adolescentes -, o país sofre com a não notificação ou subnotificação dos casos.

A situa√ß√£o ocorre pela falta de uma base unificada de dados, o que inviabiliza um diagn√≥stico preciso da situa√ß√£o atual das crian√ßas e adolescentes e a√ß√Ķes efetivas de preven√ß√£o aos casos de abuso sexual.

No Brasil √© assim mesmo, corta-se gastos com programas para proteger a popula√ß√£o, enquanto isto, amplia-se as mordomias nos tr√™s poderes e demais √≥rg√£os p√ļblicos…

As benesses corre solta para os que t√™m a ‚Äúcaneta na m√£o‚ÄĚ, enquanto a popula√ß√£o fica cada vez mais com ‚Äúfaca no pesco√ßo‚ÄĚ! Vota Brasil!

Tive que me aprofunda a este tema, pois milhares de crianças neste país são mutiladas e desamparadas, sendo que nos próximos 20 anos a situação só irá piorar então?

Na semana passada foi dia da mulher e falamos muito da sua import√Ęncia e seus grandiosos valores em nossa sociedade bem como suas conquistas…

Vamos em frente…

Novamente na C√Ęmara de Mafra foi lembrada pela vereadora Claudia em comemora√ß√£o ao dia da Mulher a triste estat√≠stica onde a cidade continua em segundo lugar no estado entre todos os 255 munic√≠pios catarinenses em viol√™ncia contra a mulher…

O intrigante seria saber o porquê Mafra aparece no topo desta triste estatística? Será que estes dados são confiáveis e precisos? Será que a maioria dos municípios catarinenses estão repassando tais dados também? Acho que teria que se fazer um estudo mais aprofundado nisto para termos um raio-X real da situação!

Broncas e mais broncas…

Situa√ß√£o da capela mortu√°ria tanto de Mafra quanto de Rio Negro em p√©ssimo estado de conserva√ß√£o…

Em Mafra, se acontece um velório na parte de cima, a capela de baixo não pode ser utilizada, devido ao forte vazamento de água que ocorre.

Vou cobrar novamente: por que as funerárias que ganham dinheiro com elas, não ajudam a mantê-las?

Porque não fazer uma cessão de uso ou um consórcio entre as funerárias para que possam ajudar na manutenção de nossas capelas? Ou então o município que cobre uma taxa delas para serem utilizadas. Algo tem que ser feito. Já estou cobrando está questão há vários anos. Até que enfim os vereadores estão se pronunciando efetivamente em favor de que algo deve ser feito. Ufa!

Tamb√©m gostei, que finalmente se pronunciaram com rela√ß√£o aos terrenos abandonados em Mafra. Tem ‚Äúmagnatas‚ÄĚ por a√≠, dono da metade da cidade, mas que n√£o gostam de pagar IPTU e muito menos fazer a limpeza dos mesmos…

Por v√°rias vezes j√° escrevi aqui, que a Prefeitura deveria atrav√©s de uma lei municipal autorizativa, limpar estes im√≥veis, mult√°-los e ainda por cima mandar a fatura para eles pagarem… Nem que para isto, seja necess√°rio utilizar uma empresa terceirizada para faz√™-lo!

Gente! E o que dizer dos apag√Ķes que continuam no interior de Mafra. A dona Celesc prometeu que iria resolver o problema que isto era um problema que acontece esporadicamente… Resultado nem hav√≠amos imprimido o jornal de s√°bado com estas informa√ß√Ķes e o pessoal do interior de Mafra j√° estavam vivendo novamente um ‚Äúapag√£o‚ÄĚ na √ļltima sexta-feira… Pode?

Falando nisto, o Gaiteiro e os demais prefeitos da regi√£o t√™m uma reuni√£o marcada com o presidente da Celesc l√° em Floripa, para tratar do assunto nesta sexta-feira. Vamos torcer que voltem com uma solu√ß√£o e n√£o apenas com promessas. Pois os fumicultores de Mafra n√£o aguentam mais o ‚Äúprej√ļ‚ÄĚ nas estufas de fumo e muito menos os apag√Ķes!

Por falar nisto, o movimento ‚Äútratora√ßo‚ÄĚ programou para esta sexta-feira um movimento at√© a Prefeitura, para tratar desta quest√£o e da COSIP. Dizem que ir√£o com carros e caminh√Ķes e querem a presen√ßa do prefeito, representante da Celesc e tudo mais.

Tamb√©m ouvi dizer que querem a isen√ß√£o total da COSIP… Seria verdade isto? Bem, a√≠ j√° tenho que discordar n√©! Se eles j√° t√™m 30% de desconto da COSIP por que n√£o querem pagar 70% do tributo? A√≠ j√° acho que seria meio injusto com o pessoal da cidade que sempre pagou 100% da taxa da COSIP.

Para finalizar o ‚Äúbiz√ļ‚ÄĚ da semana foram os cinco acidentes na estrada geral da Fazendinha durante a festa neste √ļltimo final de semana. Muitos dizem que o pessoal ‚Äútomou umas a mais‚ÄĚ e capotou os carangos naquela via. S√≥ que √© meio estranho, constatarmos cinco acidentes por embriaguez ao volante. A maioria deles afirma que estrada estava mal empedrada o que resultou nos acidentes. Ou ser√° que foi metade deles causados pela ‚Äúcajebrina‚ÄĚ e metade pela estrada! Acho que fica mais condizente n√£o √©?

Gente! Por hoje ficamos por aqui! Um forte amplexo a todos, cuidem-se bem e até a próxima!