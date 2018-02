Quarta-feira 21 de fevereiro de 2018

Ol√° amigos leitores de Riomafra, como est√£o todos?

Então! Agora acabou o Carnaval, será que o Brasil vai começar de fato? Ou será que o Carnaval acabou, mas a folia vai continuar lá em Brasília?

Bem, agora se fala na interven√ß√£o da seguran√ßa do Rio pelo Ex√©rcito… Vota√ß√£o da Previd√™ncia e tudo mais foram deixadas de lado. Fico at√© pensando se muitas coisas n√£o s√£o de caso pensado?

Mas enfim, neste caso acho at√© que n√£o tem o que fazer l√° na cidade maravilhosa, sen√£o colocar os milicos na rua tomar conta da seguran√ßa de l√° que est√° um caos total h√° d√©cadas… Acho at√© que demorou muito para se tomar uma atitude radical…

S√≥ quem vem vive l√° e presenciou o que est√° acontecendo √© que pode descrever o horror e o caos na seguran√ßa do Rio. Pessoas inocentes morrendo sem saber o porque no meio de uma guerra de fac√ß√Ķes do tr√°fico que h√° anos est√£o tomando conta n√£o s√≥ do Rio, como de v√°rias cidades brasileiras…

Aliás, a guerra contra o tráfico de drogas deverá ser a maior e mais difícil batalha não só da polícia, mas sim de toda a sociedade brasileira a ser enfrentada. Assim como a corrupção, as drogas também estão tomando conta do Brasil. Se a legislação não mudar e for mais branda com relação a isto, a batalha já estará perdida.

N√£o s√≥ as autoridades que devem lutar contra este mal, mas sim toda a sociedade deve entrar na luta e entender a gravidade deste problema em todos os munic√≠pios brasileiros…

Riomafra não é diferente, basta observar que a maioria dos furtos e de menores detidos, noticiados pela imprensa local, são devido as drogas, onde eles furtam e roubam sem qualquer temor, para conseguir sustentar o seu vício!

Acho até, que o problema das drogas em Riomafra deveria ser mais amplamente debatido em nossa sociedade, mas parece que ainda é tratado como um problema secundário e corriqueiro. Basta darmos um giro nas noites em Riomafra, principalmente nas periferias que iremos constatar a quantidade, principalmente de jovens usuários em nossas cidades.

Sem falar nas ‚Äúbocas de fumo‚ÄĚ existentes por a√≠, onde todos dizem que existe, mas nunca se v√™ nada de fato acontecer. Apreens√£o de drogas e traficantes, pouco vejo sendo noticiado em nossa imprensa local. Infelizmente!

Em Rio Negro, o problema se agrava ainda mais, devido ao baixo efetivo policial existente em Rio Negro. A tendência é que o tráfico cresça ainda mais onde há menos policiamento.

Mas, voltando ao nosso cenário nacional, mas que afetam também a todos nós riomafrenses, foi noticiado esta semana que o Brasil tem a segunda gasolina mais cara do mundo produtores de petróleo, se perdendo para a Noruega.

Nos √ļltimos meses o pre√ßo da gasolina n√£o para de subir, pesando imensamente no bolso dos brasileiros. O dado chama mais a aten√ß√£o quando se compara o pre√ßo praticado nos postos daqui ao que vigora na Venezuela, por exemplo.

Nos EUA, é possível encher o tanque de um carro popular, com 40 litros de gasolina, por US$ 24,80 ou R$ 81,80 Рbem longe dos R$ 176,80 brasileiros.

A pergunta fatal é a razão disso? Na verdade é uma soma de fatores que leva o Brasil a praticar o preço abusivo da gasolina. A começar que ainda não somos autossuficientes na produção deste combustível, passando pelos altos impostos incidentes (roubo) pela união, estados e municípios, terminando nos cartéis dos distribuidores e vários postos no país.

Este Brasil é mesmo uma vergonha, todo mundo tira algum proveito de uma determinada situação. E os nossos políticos e governo, sugam o máximo a população que os colocaram lá para nos ferrar e usurpar cada vez mais, para sobrar mais para o bolso deles.

Qual a forma deles poder encher ainda mais os pr√≥prios bolsos de forma legal? Tacar cada vez mais impostos e taxas em cima da sociedade, assim aumenta cada vez mais a arrecada√ß√£o, cobre os rombos da m√°quina administrativa e sobra mais para eles melhorar seus sal√°rios e suas mordomias. O pre√ßo da gasolina √© apenas um exemplo, assim vai a energia, rem√©dios, alimentos e todos os demais bens consum√≠veis do pa√≠s…

Minha gente! √Č assim que funciona o Brasil… Arrecadar em cima do povo, para encher os bolsos dos governantes e pol√≠ticos…

Ali√°s √© este o modelo pol√≠tico que voc√™ aprova, cada vez que aperta a tecla verde (confirma) na urna eletr√īnica, n√£o importando para quem voc√™ vota, importa para eles √© que este modelo pol√≠tico eleitoreiro usurpador vai continuar sempre no Brasil, por que voc√™ eleitor aprova isto ao votar nas urnas eletr√īnicas que para mim s√£o pra l√° de suspeitas! Continuem votando nelas, e ver√£o que nunca haver√° mudan√ßas neste sistema podre no Brasil!

Vamos em frente… Falar da nossa Riomafra!

Broncas e mais broncas! Os rionegrenses cada vez mais indignados com as estradas dos bairros e do interior que est√£o cada vez mais prec√°rios!

N√£o consigo entender, como √© que o governo de um munic√≠pio que recebe verba ‚Äúpreta‚ÄĚ, praticamente de gra√ßa do governo do Paran√°, atrav√©s do programa Paran√° Cidade, deixa os bairros e o interior do munic√≠pio nestas condi√ß√Ķes prec√°rias. E olhe que Rio Negro tem uma extens√£o territorial pequena. Sem falar ainda que dizem que cobram o asfaltamento dos contribuintes, o qual ganham praticamente de gra√ßa a verba do governo para asfaltar as ruas da cidade.

Falando em broncas dos rionegrenses… Cad√™ a finaliza√ß√£o da constru√ß√£o da UPA? A obra est√° abandonada as moscas e nossos pol√≠ticos locais, principalmente os vereadores, pelo jeito n√£o est√£o nem a√≠! Como sempre passando a imagem aos mun√≠cipes que Rio Negro est√° tudo ‚Äėas mil maravilhas‚Äô e que os canteiros de flores, os asfaltos no centro da cidade e as festas para o pov√£o s√£o tudo que os rionegrenses precisam!

Já em Mafra, as broncas também continuam. A bronca do momento vai para Casan, que em minha opinião, pode até estar com os dias contados na cidade.

Reclama√ß√Ķes chegaram at√© a C√Ęmara e a vereadora Claudia abriu o verbo, questionando v√°rias a√ß√Ķes da companhia que deixaram a desejar, desde o saneamento que come√ßou parou, recome√ßou e parou definitivamente, at√© o conserto cal√ßadas na rua Gustavo Friedrich que at√© agora n√£o foi cumprida, devido a passagem de uma adutora. Tamb√©m foi cobrada a quest√£o do reservat√≥rio da Vila Nova que iria ser constru√≠do e que at√© agora ‚Äėnadica de nada‚Äô, nem o come√ßo da obra.

O mais grave √© os mais de R$ 9 milh√Ķes que seriam aplicados no saneamento b√°sico em Mafra. Onde foi parar toda esta grana, onde foi investido?

Eu acho que vem municipalização por aí, até porque é muita grana envolvida nesta questão. Se for analisar, o município está perdendo muito dinheiro em deixar todos estes recursos na mão do estado através da Casan. Talvez a municipalização da água e saneamento em Mafra, vai sobrar grana nos cofres municipais. Tenho dito! Vamos aguardar!

Pessoal! Temos muito mais assuntos a tratar, por√©m o espa√ßo √© curto e vamos ficando por a√≠…

Até a próxima, grande abraço a todos, cuidem-se bem e até a próxima!