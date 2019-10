Quarta-feira 23 de outubro de 2019

Salve, salve amigos de Riomafra e região! Como estão? E esse tempo maluco não gente? Uma hora esquenta chegando a superar os 30ºC daqui a pouco chove e despenca chegando baixar até os 13ºC… Aí não há saúde que aguente… Só falta gear ainda?

Resultado: Nossa UPA e PA entulhados de gente com problemas respiratórios, que, aliás, tá tendo muita bronca nossa UPA e até a maternidade de Mafra… Vamos falar sobre isto mais à frente em nosso bate-papo!

Vamos começar as broncas de hoje, como sempre lá de Brasília… A coisa tem que vir de cima para baixo: união, estados e municípios…

Pois é, a dita reforma da Previdência deverá mesmo ser votada nesta semana no Senado e após isto, em questão de dias deverá começar a valer…

Será que os brasileiros sabem realmente o que de fato existe nela? Será que vai ser bom o ruim para a classe trabalhadora que sustenta este país? E você amigo leitor o que acha? Você sabe realmente o que de fato existe nas entrelinhas desta reforma? A cada momento eles mexem no texto, tiram e colocam coisas (emendas) para beneficiar certas classes e categorias e com isto, quem de fato vai “tomar na tarraqueta”? Já sabem né? Só que agora é tarde, relaxa e…

Bem, agora vamos esperar e na sequência isto deverá ser o principal assunto na vida de todos os brasileiros…

E aí, como você leitor, está vendo todo aquele “rebuliço” lá no Chile? Aliás, não é só o Chile que está em “ebulição”, também no Equador, Espanha, Argélia, Líbano, Hong Kong: os conflitos sociais se multiplicam há meses em todo o mundo e embora os modos de ação sejam diferentes, eles têm bases comuns, como a desigualdade econômica e a contestação política. Na verdade o mundo está em ebulição!

A pobreza e desigualdade são uma das principais causas que um dia levam a população a se revoltar contra o sistema. Ou você acha que o caos no Chile foi simplesmente pelo aumento na passagem do metrô? É lógico que não né! Isto foi apenas a gota da água, o estopim de algo que já vinha corroendo a dignidade da sociedade há décadas, talvez até séculos…

Na verdade a população do Chile e das demais nações que estão em “ebulição”, cansaram de não ser ouvidas pelos seus governantes e seus sistemas usurpadores, aliás, muito parecidos com o nosso sistema aqui no Brasil..

Então quando vive escrevendo aqui que o Brasil caminha para igual ou até pior não pense que “estou viajando”, pois em dois países vizinhos a situação chegou na fase da “ebulição”.

Pelo que o brasileiro está passando já era para ter ocorrido algo desse nível aqui no Brasil há décadas! Só que o brasileiro ainda é extremamente dominado e domesticado pelo sistema e continua acreditando em falsas promessas pelo fato de fazer parte de sua cultura de ser enganado pelo sistema!

Mas quando o vizinho (Chile) ao lado faz barulho, nossos ouvidos ficam aguçados, então o perigo está rondando?

Vamos em frente… Falar aqui da nossa Riomafra!

Aqui também têm coisas em “ebulição”, estacionamento rotativo, IPMM, UPA de Rio Negro… Etc. e tal…

Com relação ao IPMM, vejo que têm alguns vereadores, tentando colher dividendos políticos com a situação, afinal, são um monte de votos do funcionalismo público né? Afinal, ano que vêm é ano de reeleição… Será que estão realmente lutando pela causa e pelo funcionalismo?

Outra coisa são as tais das moções… Gente! Isto aí parece campanha política na cara dura… É só abrir as páginas dos jornais e vemos todas as semanas um monte de moção de aplausos… Não que estas pessoas não mereçam, é lógico que merecem todas as famílias que acreditaram em Riomafra e construíram suas vidas aqui, por si só, já são merecedores, só que, isto tudo têm um limite… Na minha modéstia opinião, está ficando além da conta já!

E o tão falado estacionamento rotativo de Mafra?

Ontem à tarde teve uma coletiva de imprensa onde o Rotary Club Riomafra falou à imprensa como funcionará o tal estacionamento…

Segundo o clube de serviço, ele será gerido por uma empresa contratada (Rota Parking) funcionará por sistema de aplicativo e deverá ser implantado até o fim do mês de novembro…

Tá foi explicado o funcionamento, taxas, horários e tudo mais… só que até agora não foi explicado o por quê de só um clube de serviço estar envolvido no processo? E os demais?

Além disto, não é certo o Rotary sentar a portas fechadas com a ACI e com a CDL para definir horários de funcionamento e em quais ruas teremos o estacionamento rotativo. O correto não seria fazer uma audiência pública, para a população que vai pagar e utilizar dar a sua opinião sobre todo o sistema e funcionamento? Quais são os critérios apresentados pelas duas entidades para mudança de horário? Elas fizeram alguma pesquisa, apresentaram dados que justifique a mudança?

Acho que neste processo faltou transparência e maior participação da sociedade que é o maior interessado e quem de fato vai “colocar a mão no bolso” para pagar o estacionamento…

Nossas cidades têm uma péssima cultura de fazer as coisas e colocar “guela abaixo” na sociedade… Até quando isto?

Em Rio Negro, quando será implantando o sistema rotativo? Pelo jeito nem projeto tem ainda… Quero ver a hora que funcionar em Mafra e os motoristas invadirem Rio Negro para estacionar seus veículos para não pagar a taxa de estacionamento… Aí eu quero ver o “berreiro” dos rionegrenses pra cima do Paizani e sua turma?

Quero ver os riomafrenses deixarem seus “carangos” estacionados em Rio Negro e atravessarem as pontes para ir comprar em Mafra… Já imaginaram um monte de “formiguinhas” atravessando as pontes a pé, com as mãos vazias e lá pelas tantas, voltando carregando suas “sacolinhas”?

Mudando de assunto, e o que será da tal UPA de Rio Negro… Será que é a população rionegrense que está decidindo no seu lugar fazer um centro de especialidades médicas ou pra variar estão sendo induzidos a achar que isto é a melhor opção?

Acho que antes de baterem o martelo nesta questão, todos os prós e contras deveriam ser mostrados para a população?

Em Mafra, por exemplo, a UPA está em funcionamento em conjunto com o ambulatório do hospital e ambos vivem sobrecarregados… Será que uma UPA em Rio Negro não iria melhorar e agilizar ainda mais o atendimento das urgências e emergências? Outra coisa, até quando o PA irá continuar a suportar a demanda dos atendimentos aos rionegrenses?

Enfim, todas estas questões teriam que ser estudadas antes de bater o martelo e recusar a instalação de uma UPA que, aliás, já está quase concluída!

Gente, por hoje é só, vamos ficando por aqui… Um grande abraço a todos e cuidem-se bem!