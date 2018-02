Quarta-feira 28 de fevereiro de 2018

No país das “intervenções”, cá estamos nós, sem querer intervir no seu dia a dia, mas dando o nosso “pitaco” aqui no “mais lido”!

Pois é minha gente… Pelo jeito o conde Temer lá de Brasília está gostando desta brincadeira de “intervenção”. Não sei é uma maneira de tirar ele e seu governo do “foco” da sociedade e impedir a votação de matérias não desejadas pelo governo no Congresso? De despistar outras artimanhas? Só sei que está dando certo e a mídia praticamente só fala nisto. Tanto é que ele já sinaliza a possibilidade de novas intervenções federais.

Amanhã 01/03, deverá ser discutido em Brasília, novas possíveis intervenções na segurança em outros estados…

Olha! Não sei se o nosso Paraná não é um dos sérios candidatos, se for analisar a precariedade da segurança em Rio Negro e outros municípios por ai… É intervenção na certa.

Agora! Saber se as ditas intervenções darão certas? Só o tempo poderá nos dizer… Porém o que não pode é deixar como está, a sociedade na mão dos bandidos, traficantes, estupradores, da mesma forma que todos estamos nas mãos dos corruptos!

Só que eu acho que o Exército não está preparado para de repente assumir um papel destes… Deveria ser mais bem treinado para isto, pois com certeza iremos presenciar falhas gravíssimas na sua atuação. A começar pela forma deles tratarem o cidadão civil! Vamos aguardar e torcer que atrocidades e falhas graves não ocorram!

Não culpo o Exército por isto, pois na verdade não é mesmo a sua função e atribuição, porém acho que antes de coloca-los nesta missão deveriam prepara-los para tal. Até porquê a polícia que é para ser preparada para isto, muitas vezes cometem erros graves de condutas.

Outra coisa! Chamam o Exército só quando a coisa tá “preta” de verdade e muitas vezes usam as nossas forças armadas somente como “gambiarra” aí querem que deem conta do recado! Assim também não dá né!

Falando em segurança, vamos falar da questão em Riomafra agora!

Por aqui tá feio! Já passamos mais dois meses de 2018 e cadê os novos policiais militares e civis para Rio Negro? Cadê as novas viaturas que o Paizani e seus vereadores prometeram já no mandato anterior para Rio Negro?

Presos saindo pelo ladrão na Delegacia de Rio Negro, sem segurança adequada, por falta de efetivos!

A cadeia local que tem apenas duas celas o suficiente para abrigar 24 presos, dizem que está com cerca de 72 detentos. O triplo além de sua capacidade… Pode?

É lógico que os detentos vão fazer de tudo para “zarpar” de lá… Ficar preso já é a pior coisa para um ser humano, imagine nestas condições?

Cadê os nossos políticos locais que não fazem nada para resolver a questão! É muito fácil empurrar a obrigação para o estado! Só que como sempre costumo escrever aqui: saúde, educação e segurança pode até ser dever do Estado… Só que o problema é de nós rionegrenses… Então parem de se vangloriar tanto, com os asfaltos que vem praticamente de graça do Estado e corram atrás de soluções para estes problemas também!

Outra coisa! Gostaria de saber como funciona de fato o monitoramento destas câmeras de vigilância em Rio Negro! Será estão monitorando de acordo mesmo?

Ouvi dizer que elas são monitoradas apenas por um funcionário público, que trabalha somente oito horas por dia? Se isto for verdade, fiquei deveras preocupado, como fica o monitoramento delas nas outras 16 horas? Não têm? E se acontecer algo em que precise um monitoramento em tempo real, como é que fica? Ainda mais Rio Negro que têm poucos policiais nas ruas e numa ocasião destas o monitoramento em tempo real seria um fator fundamental.

Não posso acreditar que isto seja verdade! Rio Negro já não tem policiais e ainda o monitoramento é deficitário e inadequado. Aí não tem jeito mesmo né?!

O prefeito e seus vereadores vivem se vangloriando que todos os anos sobram dinheiro em caixa e tudo mais, então por que não investem mais em segurança para os rionegrenses?

Vamos em frente…

Já que falamos em intervenção no início desta coluna! Me lembrei do caso que em Mafra que está dando o que falar: a possível intervenção da Casan pela Prefeitura de Mafra!

Será que o Gaiteiro gostou da brincadeira e também quer colocá-la em prática, copiando o vampiro lá de Brasília! Só que lá é na segurança e aqui é na água e saneamento!

Pois é! Brincadeiras a parte, mas está dando o que falar este assunto que foi publicado aqui pela Gazeta na edição de sábado com exclusividade! E pelo jeito vai virar uma batalha judicial sem precedentes! Pois o Gaiteiro não abre mão de municipalizar a água e a Casan já disse para nossa reportagem que também não vai arredar o pé de Mafra! E agora? Quem tá certo nesta história toda?

Acho que deveria acontecer uma audiência pública e a população participar e decidir. Afinal, somos nós os consumidores e que no final das “contas” iremos pagar a fatura da água, seja ela, da Casan, ou da tal de Atlantis Saneamento. Sendo assim deixem pelo menos o povão opinar a quem iremos pagar a conta da água!

Até concordo que o serviço da Casan nunca foi mil maravilhas, mas será que esta empresa vai dar conta do recado também? Acho que tudo deve ser amplamente discutido e analisado junto com a sociedade! O que acham? Vamos aguardar!

Já que o assunto é estatal e prestadoras de serviços, vamos agora colocar a dona Celesc também no circuito, pois as reclamações são muitas, principalmente no interior…

A população de várias localidades no interior de Mafra estão na bronca com Celesc, principalmente os moradores da localidade de Augusta Vitória, onde segundo eles, chega à s 17h e ficam as escuras por lá… Pode?

Sem falar que tem agricultores em várias localidades do interior que se ligar o chuveiro para tomar banho, tem que desligar a estufa de fumo, ou vice-versa, se não fica tudo no escuro.

E não é de hoje que isto vem acontecendo, isto já dura a há anos, onde diversas comunidades do interior vem sofrendo com problema da energia… E sempre fica no mesmo blá-blá-blá, mas nunca é feito nada e resolvido a questão!

A Celesc vive dizendo que vai investir não sei quanto e quando e nada de fato acontece! Até quando isto hein? E as nossas autoridades nada fazem de concreto, como sempre!

Pessoal! Por hoje ficamos por aqui. Cuidem-se bem e até a próxima!