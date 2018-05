Quarta-feira 30 de maio de 2018

No pa√≠s dos caminhoneiros que fizeram o Brasil parar e o Temer se ajoelhar, c√° estamos n√≥s, dando o nosso recado da semana…

Pois √© minha gente! H√° quanto tempo estamos ‚Äúcantando a pedra‚ÄĚ aqui nesta humilde coluna, avisando que este pa√≠s est√° desgovernado e tomando um rumo desastroso.

Pol√≠ticos eleitos por um povo, na sua grande maioria: desinteressado, desinformado, domesticado e comprado, s√£o uma das consequ√™ncias que estamos vivendo nos dias de hoje…

O que est√° acontecendo hoje √© consequ√™ncia da nossa escolha, da sociedade que fez e faz a sua op√ß√£o e deixa estes, irrespons√°veis e incompetentes que s√≥ pensam neles mesmos, chegarem no poder e implantar esta pol√≠tica e modo depravado de governar uma na√ß√£o, fazendo leis para sugar e escravizar a classe trabalhadora e todo o povo brasileiro. Isto j√° vem d√©cadas e mais d√©cadas est√° doutrina de usurpar e roubar o povo brasileiro veio se aperfei√ßoando e tomando conta da nossa pol√≠tica e cada vez com mais benesses √† custa do trabalho honesto do brasileiro…

Com relação a greve dos caminhoneiros, acho legítima, desde que não tenha interesses políticos e escusos por trás e que seja dentro da ordem e sem violência. Se é para defender os interesses da classe e de toda a população apoio.

N√£o s√≥ apoio, como tamb√©m acho que toda a sociedade deveria se manifestar junto, pedindo a redu√ß√£o nos impostos, nos pre√ßos da gasolina, g√°s, alimentos e tudo mais…

Exigir a redu√ß√£o dos polpudos sal√°rios n√£o s√≥ dos pol√≠ticos, mas sim dos ocupantes dos tr√™s poderes e de v√°rias camadas da classe dos ocupantes de cargos p√ļblicos, principalmente os do governo federal…

S√≥ que isto jamais ir√° acontecer, pura utopia! Que nem diz o ditado: Sonha Marcelino… Sonha!

S√≥ que n√£o √© isto que acontece, muito pelo contr√°rio, o governo baixou a guarda para os caminhoneiros, por√©m vai saquear mais ainda a popula√ß√£o, pois ontem mesmo, j√° tivemos novos aumentos do combust√≠vel, g√°s e cogita-se, novos aumentos de impostos… Ou seja, pouco adiantou na pr√°tica, a greve geral dos caminhoneiros…

Ou voc√™ acha que nossos pol√≠ticos e governantes, v√£o abrir m√£o de suas mordomias e benesses para resolver o problema econ√īmico do pa√≠s e dos brasileiros… Esque√ßam!

Talvez at√© pela nossa covardia. Vejam s√≥, todo mundo apoia a greve dos caminhoneiros, desde que n√£o falte comida e gasolina no tanque do meu carro, n√£o √© mesmo? √Č muito bonito ver os outros protestando e sofrendo por uma causa nobre… ser√° que n√≥s far√≠amos o mesmo, estacionar√≠amos os nossos carros no meio da rua? (que nem fez os alem√£es, quando o governo tentou aumentar o pre√ßo do combust√≠vel por l√°?). Ser√° que nossos empres√°rios fechariam o com√©rcio em apoio a uma greve geral para tentar de fato mudar o Brasil e mostrar que: ‚Äúquem manda √© o povo‚ÄĚ e tem que ser do jeito que o povo quer e n√£o dos governantes?

√Č l√≥gico que n√£o n√©! O primeiro posto que abrir em Riomafra ter√° fila quilom√©trica para abastecer, gente saindo at√© no ‚Äútapa‚ÄĚ pela √ļltima gota de combust√≠vel, nem que custe R$ 10z√£o o litro. E se realmente faltasse comida nos mercados de Riomafra ent√£o? √Č capaz de dar morte na fila, nem que o quilo feij√£o estivesse sendo cobrado R$ 100z√£o!

Então minha gente! Este é o nosso jeito de ser solidários com a causa dos outros e do Brasil inteiro. Somos solidários, desde que não falte gasolina, comida e tudo mais para nós, senão os grevistas poderão passar a ser rotulados de bandidos pela nossa sociedade, pois graças a eles estamos sem comida, sem combustível e sem o direito de ir e vir! Não é assim?

Agora pergunto, e se todo o Brasil parasse? Ser√° que o pre√ßo da gasolina, dos alimentos e dos impostos dos rem√©dios, n√£o iria baixar tamb√©m? √Č capaz do Temer e todos os deputados e senadores do Congresso sumirem, ou renunciavam todos!

S√≥ que isto jamais iria acontecer no Brasil, simplesmente porque somos ‚Äúbrasileiros‚ÄĚ e por isto estamos nesta situa√ß√£o! Acima de tudo, um povo domesticado e dominado pelos pol√≠ticos que n√≥s mesmos colocamos l√° no poder e os mantemos com todas as mordomias pelo nosso suor e sacrif√≠cio para custe√°-los l√° no ‚Äúpara√≠so do poder‚ÄĚ em Bras√≠lia!

Parece que agora no Brasil √© cada um defendendo o seu: caminhoneiros fazem greve para reduzir diesel e ped√°gio no segundo eixo elevado e tudo mais, banc√°rios, professores, agentes p√ļblicos: federais, estaduais e municipais fazem greve para defender somente os seus direitos. Logo os motoristas de carro tamb√©m far√£o greve pelo pre√ßo da gasolina e tudo mais, ou seja: todo mundo daqui em diante far√° greve para ‚Äúolhar somente o seu umbigo‚ÄĚ, enquanto isto o governo fica se esquivando e jogando o jogo que ele mais sabe fazer: enganar e enrolar todo mundo.

Será que o brasileiro não consegue enxergar que o problema não é só no seu ramo de atividade, mas sim, num todo! Tudo está errado e conserto deve ser feito de uma maneira geral e irrestrita e não ser remendada com greves de categorias distintas a todo o momento!

A prop√≥sito: amanh√£ come√ßa a greve dos petroleiros, que incialmente durar√° 72 horas. √Č assim que est√° funcionando o Brasil agora! Quem vai ser o pr√≥ximo?

E o povo em geral, e o cidad√£o comum que n√£o tem que os defenda, como o aposentando a dona de casa, o lixeiro, o pedreiro, o jornaleiro, o carpinteiro, etc… Quem far√° greve por eles?

Agora, nesta greve, principalmente em Mafra, tamb√©m vi coisas absurdas como cartazes pedindo interven√ß√£o militar, ou alguns caminhoneiros est√£o mal informados? Confundindo as bolas? Ou t√™m algu√©m por tr√°s botando ‚Äúminhocas‚ÄĚ na cabe√ßa deles? O pior: al√©m de pedirem interven√ß√£o militar, alguns deles fazendo at√© campanha para o Bolsonaro, como se fosse a mesma coisa!

Agora n√£o sei se querem uma simples e moment√Ęnea interven√ß√£o militar, ou a volta do regime militar? Se for a segunda op√ß√£o: eles jamais estariam ali fazendo greve com toda a liberdade do mundo! (E eu jamais estaria escrevendo isto aqui tamb√©m!) Pelo jeito, eles sequer tem no√ß√£o de uma coisa ou de outra… J√° dizia meu padrinho Trombeta: ‚Äúpovo brasileiro escolham: marchar ou evoluir‚ÄĚ?

Também, finalmente, gostaria também refletirmos o outro lado da moeda: além da grande parcela de culpa dos nossos políticos e de nós brasileiros o que mais pode haver por detrás do preço dos combustíveis terem disparado. Além de tudo isto que escrevemos, mais o tapa-buraco da corrupção que causou um rombo enorme nas contas desta Brasil, será que não mais algo por trás disto tudo?

A primeira reflex√£o que fa√ßo √© a seguinte: Qual √© o principal motivo das grandes guerras e disputas mundiais? Quase todos os ‚Äúconflitos‚ÄĚ, golpes, invas√Ķes de territ√≥rio e guerras civis ao redor do planeta t√™m o petr√≥leo como causa. Que √© mundialmente conhecido como ‚Äúouro negro‚ÄĚ! Vejam o que tudo ele move no mundo? Basicamente, tudo √© derivado dele, ou necess√°rio em sua composi√ß√£o!

Então! Dá pra entender por que esse tipo de recurso Рos combustíveis Рnão pode ser comparado a qualquer outro? Pode faltar pão e tomate, mas não pode faltar óleo diesel, gasolina e gás de cozinha.

Vamos fazer uma analogia (não é uma acusação!). Os Estados Unidos, maior consumidor mundial de derivados do petróleo, está por trás (pela frente, pelos lados, por cima e por baixo) da guerra pelo controle desse recurso estratégico. Por ele Рo petróleo Рos EUA invadem e ocupam territórios, financiam milícias e exércitos paramilitares, financiam golpes contra governos eleitos. Talvez é o que está em jogo neste exato momento no Brasil, que fez a maior descoberta mundial de petróleo do século XXI, o pré-sal.

N√£o custa nada refletirmos e abrir nosso campo de vis√£o! Talvez al√©m de tudo isto que imaginamos existe interfer√™ncias ainda maiores. √Č s√≥ uma quest√£o de opini√£o, n√£o estou afirmando que possa se realmente isto, por√©m vamos nos preparar!

Pessoal! Por hoje ficamos por aqui… Um grande abra√ßo a todos, cuidem-se bem e vamos nos unir e nos respeitar nesta hora em que vivemos esta triste situa√ß√£o.

E que Deus nos proteja a todos!