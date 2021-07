Passeio de trem: saiba as datas, valores e demais informações

O retorno do passeio de Maria Fumaça, agora denominado Trem dos Tropeiros, foi marcado em solenidade realizada no Município da Lapa, na última quarta-feira (14), quando reuniu representantes dos Executivos das cidades da Lapa e Mafra e ainda da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) e imprensa local, para detalharem as estratégias para a realização de passeios nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro.

O Trem dos Tropeiros é uma proposta de passeio que faz parte do plano de retomada do desenvolvimento e das potencialidades turísticas da Lapa e de Mafra. Terá um percurso de 43 quilômetros ligando as cidades, a bordo da Maria Fumaça Mallet 204. No caminho, Os turistas poderão desfrutar de belas paisagens rurais, túneis, pontilhões, das estações da Lavrinha e do Rio da Várzea, além da grande ponte sobre o rio Negro, que divide os estados do Paraná e Santa Catarina. A capacidade de público será reduzida a 50 por cento, de acordo com os decretos relativos à pandemia, vigentes à época do passeio.

Saudades do apito da Maria Fumaça

A Vice-Prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira destacou a importância do momento, considerado significativo para as duas cidades. “Essa ideia de reativar a Maria Fumaça, num passeio histórico e cultural entre Mafra e Lapa é de um simbolismo absoluto, por reavivar a história da nossa ferrovia, palco de tantos fatos históricos”, declarou. Disse que o Executivo mafrense sente-se muito feliz por ser co-participe do projeto, parabenizando a iniciativa que vai incrementar também o turismo em ambos os municípios. “Estamos ansiosos por ouvirmos novamente o apito da Maria Fumaça”, concluiu.

O Prefeito da Lapa, Diego Ribas disse ser uma imensa alegria para a cidade poder retomar o turismo após esse período de pandemia. “A Lapa está em festa hoje por recebê-los, num momento há muito esperado, em que se investe no turismo e quando se reafirma os laços entre as duas cidades”, afirmou concluindo: “junto com a Maria Fumaça vem muita história”. O Presidente da Câmara Municipal da Lapa, Vereador Gustavo Daou agradeceu a presença de todos, enalteceu o empenho e o envolvimento dos idealizadores do projeto e colocou a casa de leis a disposição para apoiar os eventos que promovam o crescimento do turismo e a preservação da cultura das cidades irmãs.

44 anos de história

Os representantes da ABPF, Suiani Ilg e Everaldo Pilz apresentaram um pouco da história dos 44 anos da Associação, fundada em 1977 pelo francês Patrick Henri Ferdinand Dollinger, com a finalidade de preservar a história e o patrimônio das ferrovias brasileiras.

O Passeio de Maria Fumaça “Trem dos Tropeiros” acontecerá nos dias 4,5,6 e 7 de setembro de 2021, pela manhã e à tarde, ao custo de R$ 68,00. Somente no dia 4 de setembro a primeira viagem sairá de Mafra às 14 horas, não havendo passeio pela manhã.

As viagens serão somente de ida, devendo os turistas retornar de ônibus. Será opcional ao turista um almoço em Mafra ou um café regional na Lapa. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.abpfsul.com.br