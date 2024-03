Primeira sessão da Câmara Mirim 2024 marca início da participação ativa dos jovens na política

Na noite desta quarta-feira (06), a Câmara Municipal testemunhou um momento histórico: a realização da primeira sessão da Câmara Mirim 2024. Para os jovens estudantes envolvidos, foi uma oportunidade única de mergulhar no universo do processo legislativo e entender de perto o funcionamento do Legislativo Municipal.

Antes do início da sessão, os alunos receberam uma explicação detalhada sobre o funcionamento da Câmara e os procedimentos que seriam realizados durante a sessão.

Os vereadores mirins, em sua primeira reunião, elegeram a mesa diretora, que ficou composta da seguinte forma: Rayane Pinheiro da Costa como presidente, Gabriela Carvalho como vice-presidente, Thiago da Costa Basso como primeiro secretário e Miguel Rankel como segundo secretário.

Durante a Sessão de Posse, os vereadores tiveram a oportunidade de expressar suas boas-vindas aos colegas e agradecer aos seus eleitores, pais, escola e todos os que os apoiaram nessa jornada. Também compartilharam suas expectativas e compromissos enquanto representantes da juventude na Câmara Municipal.

E as atividades não param por aí! No dia 20 de março, está agendado o encontro dos vereadores mirins regionais, promovido pela Escola do Legislativo, na Amplanorte. O evento contará com a participação dos representantes de Mafra, São Bento do Sul, Rio Negrinho e Itaiópolis, proporcionando trocas de experiências e aprendizado mútuo.

A próxima reunião da Câmara Mirim está marcada para o dia 03 de abril, quarta-feira, às 13h30, no Plenário da Câmara Municipal. Todas as sessões serão gravadas e exibidas no canal oficial da Câmara no YouTube, garantindo transparência e acesso a todos os cidadãos interessados em acompanhar o trabalho dos jovens vereadores.

Confira quem são os vereadores mirins de 2023:

CEM Beija Flor – Mirela da Silvira Queiroz

CEMMA – Lara Neundorff

Colégio Excelência – Thiago da Costa Basso

Colégio Universitário Mafrense – Rafael Eduardo Dominico

EEB Prof. Maria Paula Feres – Sabrina Kanopka

EEB Dr. Francisco Izabel – Makxuel Tibres Cardoso

EEB Jovino Lima – João Victor Szimanski

EEB Monteiro Lobato – Miguel Rankel

EEB Prof. Gustavo Friedrich – Isadora Bicheski

EEB Santo Antônio – Rayane Pinheiro da Costa

EEB Tenente Ary Rauen – Gabrieli de Lima Carvalho

EMEB Professor Mário de Oliveira Goeldner – Emanueli Valesca Cidral

EMEF São Lourenço – Michele Krachinski